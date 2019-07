Barry bedarrar men är inte över

När ovädret Barry nådde USA:s fastland hade det tappat något i styrka och omklassificerades som storm. Men de svagare vindarna har lurat många Louisiana-bor tro att varningarna var överdrivna.

– Stormen har en lång väg kvar tills den lämnar staten... Kraftigare regn är på väg under natten, sade guvernören John Bel Edwards på en presskonferens och varnade invånarna för att slappna av:

– Tro inte att det värsta har dragit förbi.

Fakta: Orkaner Orkansäsongen i Atlanten inleds i juni och varar till slutet av november. I snitt producerar en orkansäsong elva tropiska stormar längs USA:s kust, i Karibiska havet och Mexikanska golfen. De flesta blir kvar till sjöss, men några blir orkaner. Orkaner graderas enligt Saffir-Simpson-skalan från 1 till 5. När vindhastigheten överstiger 33 meter i sekunden råder orkanläge. En orkan av kategori 5 har en vindhastighet på minst 70 meter i sekunden. Kategori 5 innebär katastrofal skaderisk där även stabila byggnader sannolikt får tak och väggar förstörda. Större delen av områden som drabbas av kategori 5-stormar blir obeboeliga i veckor eller månader efter orkanen. Källa: SMHI, Royal meteorological society

När ovädret nådde delstaten Louisiana under lördagen hukade Louisianaborna inför vindkraften som mättes upp till drygt 31 meter per sekund när ovädret nådde land. Barry träffade land vid orten Intracoastal City, drygt 250 kilometer väster om storstaden New Orleans.

Myndigheterna i delstaten har varnat för att kraftigt regn i kombination med de kraftiga vindarna kan orsaka stora skador.

För många Louisianabor är stormen Katrina ett smärtsamt och levande minne. Katrina, som var en tropisk cyklon, är det oväder som orsakat mest förödelse i USA:s historia. Katrina nådde kategori 5, den högsta nivån. Siffrorna varierar men minst 1 200 människor omkom, främst i New Orleans som översvämmades till 75 procent.

Inför ovädret Barry har myndigheterna övervakat systemet av skyddsvallar kring Mississippifloden. Vattennivåerna ligger sedan tidigare på höga nivåer, då det har regnat kraftigt under flera månader.

Invånarna i New Orleans har också ombetts att stanna inomhus sedan i fredags kväll, lokal tid. De har också uppmanats att köpa på sig förnödenheter och in i det sista har människor skyndat sig till de lokala matbutikerna för att bunkra mat och vatten. Många har också valt att lämna staden.