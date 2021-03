Barnombudsmannen kritisk: Lagförslaget försätter unga i sämre position

Barn i åldern 14 till 17 år försätts i en ojämlik position i lagförslaget om begränsningar av rörelsefriheten. Det menar barnombudsmannen som anser att andra åtgärder för att minska smittspridningen inte har utretts tillräckligt.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen har gett ett utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott om regeringens lagförslag för att begränsa rörelsefriheten. Hon är kritisk på flera punkter.

Barnombudsmannens uppgift är att utvärdera hur barnens rättigheter förverkligas.

Pekkarinen för fram att olika begränsningar kan vara berättigade under en kortare tid, och att Finland har klarat sig förhållandevis bra under coronapandemin, åtminstone delvis för att åtgärder har satts in vid rätt tidpunkt.

På längre sikt har begränsningarna ändå negativa effekter på barnen, betonar barnombudsmannen. Enligt henne måste de som nu föreslås också ses i kombination med att många andra åtgärder som har påverkat barn och unga har varit i kraft i över ett år – för ett barn en lång tid.

Barnombudsmannen betonar vikten av att det görs en barnkonsekvensanalys av lagförslaget, i synnerhet eftersom begräsningar har betydande följder för barnen. Någon sådan ingår ändå inte som det är nu i förslaget.

I lagförslaget sägs att barn födda 2008 eller senare ska få vistas och leka utomhus med andra barn, men något sådant undantag i begränsningarna av rörelsefriheten finns inte för dem som är mellan 14 och 17 år. Det här försätter dem i en ojämlik position, menar Pekkarinen och hänvisar till att alla under 18 år enligt FN:s konvention om barnets rättigheter är barn.

Pekkarinen skriver i sitt utlåtande att syftet klart är att begränsa 14–17-åringars umgänge, samtidigt som man på annat håll i förslaget skriver att epidemin uttryckligen har påverkat unga negativt. Det märks bland annat inom missbruksvård, i ökad ungdomsarbetslöshet och försämrad psykisk hälsa.

"Det är i princip positivt att lagförslaget beaktar barns rätt till fritid och lek, men rätten borde med respekt för barnkonventionen gälla alla barn oavsett ålder", skriver barnombudsmannen.

Hon betonar att de är viktigt att respektera ungas behov av social samvaro med andra unga också för att umgänget är nödvändigt för utvecklingen. Det är i samröre med andra som den egna identiteten utvecklas.

Läs också: Äldre ungdomar lider mer av coronakrisen än yngre – många söker hjälp hos stödtjänster

Enligt barnombudsmannen motiveras inte åldersgränserna i lagförslaget, och hon ser en motstridighet i att det samtidigt konstaterar att incidensen är högst bland 20–45-åringar. Pekkarinen är dessutom oroad över att unga kommer att straffas om och då de bryter mot begränsningarna. Den möjliga straffpåföljden är böter, vilket kan påverka en ungdoms liv en längre tid, menar hon.

Pekkarinen anser också att alternativa åtgärder för att minska smittspridningen inte har utretts tillräckligt. Hon för fram möjligheten att begränsa rörelsefriheten under vissa tider på dygnet, för att minska exempelvis hemmafester och besök, som man har gjort exempelvis i Spanien.

Läs också: Tre av fyra studerande i Helsingfors mår dåligt av distansundervisningen