Även i USA har nu barn blivit mystiskt sjuka efter att ha drabbats av coronaviruset. Barnen, varav några har vårdats med respirator, tycks ha drabbats av ett hittills okänt inflammatoriskt syndrom.

Det är tidningen New York Times som berättar om 15 barn i staden New York som nu vårdas på sjukhus på grund av symtom som påminner om dem vid Kawazakis sjukdom, ett ovanligt inflammatoriskt syndrom so...