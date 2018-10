Barcelona vann utan Messi

På läktaren satt Lionel Messi med armen i mitella och log. På planen satte hans ersättare Rafinha matchens första mål, som bäddade för Barcelonas tredje raka seger i Champions League – 2–0 mot Inter.

Lionel Messi fick en fraktur i armen under helgens match mot Sevilla och väntas bli borta i tre veckor. Hur hans Barcelona skulle klara sig utan honom var frågan inför matchen mot Inter.

Ganska bra visade det sig.

Tränaren Ernesto Valverde valde att starta med Rafinha i anfallet i storstjärnans frånvaro – och brasilianen tog chansen.

25-åringen, som så sent som i våras var utlånad till just Inter, passade ut bollen till Luis Suárez som spelade tillbaka med en perfekt tajmad djupledsboll som Rafinha bara behövde sätta dit tån på för att stöta in i mål, 1–0 i den 32:a minuten.

Barcelona tryckte på för att stänga matchen och Coutinho hade en boll i ribban innan tvåan kom. Ett fint Barça-typiskt anfall med många passningar gav Jordi Alba läget som han förvaltade genom att skjuta in 2–0 i den 83:e minuten.

Barcelona tog därmed sin tredje raka seger i Champions League och toppar gruppen på nio poäng före Inter på sex.

I samma grupp slutade matchen mellan PSV Eindhoven och Tottenham 2–2 vilket innebär att inget av lagen närmade sig toppduon.

Tottenham får det inte riktigt att fungera och trots ett övertag i matchen och flera bra lägen för inte minst Harry Kane – som visserligen satte ett mål men nog borde ha gjort något till – fick man inte med sig tre poäng. En tuff satsning från Hugo Lloris gav målvakten rött kort i den 79:e minuten och med en man mindre på planen fick Tottenham se PSV kvittera genom Luuk de Jong i den 87:e minuten.

Mötet mellan Paris Saint-Germain och Napoli i grupp C blev en riktig nagelbitare. Napoli såg ut att gå mot segern – och mot gruppledning – när PSG:s Ángel Di María fick in en dunderträff till 2–2 på tilläggstid och räddade poäng till hemmalaget. Napoli hade tappat ledningen i matchen en gång tidigare när Mário Rui försökte förhindra ett inlägg men i stället stötte in bollen i eget mål.

Gruppen toppas därmed av Liverpool, som körde över Röda Stjärnan med 4–0 hemma på Anfield, på sex poäng. Napoli har fem poäng och PSG fyra.