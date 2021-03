Barcelona körde över Real Sociedad

Real Sociedad hade inte en chans hemma mot Barcelona. San Sebastian-klubben föll med hela 1–6.

Alexander Isak har öst in mål för Real Sociedad under säsongen och slog så sent som i februari till med ett hattrick när hans lag besegrade Deportivo Alavés med 4–0.

Men sedan dess har det gått tyngre. 1–6-förlusten mot Barcelona var den femte matchen på raken som svensken lämnade mållös.

Isak, som byttes ut i slutminuterna, var en av få som stack ut i ett annars blekt Real Sociedad.

21-åringen hotade med både teknik och fysik och tog sig till en rad farliga chanser utan att få utdelning.

I stället var det Barcelona som stod för en uppvisning när man sent i den första halvleken kopplade greppet om matchen med en 2–0-ledning.

I den andra drog Barça ifrån till 5–0 efter bland annat ett klassmål från Lionel Messi.

Matchen slutade till sist 6–1 och segern innebär att Barcelona går upp på andra plats i La liga med 62 poäng efter 28 spelade matcher.

Atletico Madrid leder alltjämt på 66 poäng efter att ha besegrat Deportivo Alavés med 1–0 tidigare under kvällen.

Luis Suarez stod för målet som var hans 500:e i karriären.

Tio omgångar återstår av den spanska ligan och titelracet är vidöppet. Atleti toppar alltså med 66 poäng, Barcelona har 62 och Real Madrid 60.

Atletico Madrid och Barcelona har en inbördes match kvar på programmet.

Båda klubbarna är utslagna ur Champions League medan Real laddar för kvartsfinal mot Liverpool.