OS i Tokyo 2021 Barbröstad och inoljad – här är tonganen igen

Barbröstad, inoljad och nu under coronapandemin iklädd munskydd. För tredje OS:et i rad bars Tongas fana in av Pita Taufatofua under invigningen på Olympiastadion i Tokyo. Men den här gången fick han sällskap av landsmaninnan Malia Paseka som också höll i flaggan.