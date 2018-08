Barbie, bubblor och lite glamour på Konstens natt

Konst eller ej, kön till Nationalmuseets Barbie-utställning krökte sig nästan ett halvt kvarter då museet bjöd på Glitter & Glamour under Konstens natt. Också de jättelika såpbubblorna i Esplanadparken var populära.

I begynnelsen var konst och annat kul, men sedan kom de milslånga restaurangtälten, sopbergen, öldrickarna och trängseln. Då Konstens natt på torsdagen ordnades för trettionde gången var det ungefär som i starten, bara mycket större med hundratals evenemang runtom i staden.

Redan under eftermiddagen låg feta basgångar över Mannerheimvägen och flanörerna var något fler än vanligt. I Esplanadparken var det trängsel kring några tvättfat med supersåpa där man kunde prova på att göra jättelika såpbubblor.

– Men det är svårt! tyckte femåriga Amelie von Schantz, som kommit till Esplanadparken med pappa Martin.

– Nej, tycker Amelie, och kämpar med bubblorna så att såpan stänker.

Familjen har varit en sväng också på Svenska Teatern, men det var bubblorna som var dragplåstret.

– Vi tänkte att det kunde vara en bra grej att göra tillsammans. Före vi hade barn gick vi alltid på Konstens natt, men med små barn har det inte blivit av tidigare, säger Martin von Schantz.

Inte heller konststuderanden Paavo Makkonen som hörde till dem som stod för såpan och verktygen tycker att såpbubblorna nödvändigtvis är konst.

– Det är en inställningsfråga. Om man vill vara nyfiken och undersöka världen kan det bli konst, eller vetenskap. Det är ett sinnestillstånd. Här kombineras båda, säger Makkonen.

– Det behövs god kännedom om receptet, verktyg och tålamod, säger Makkonen och avslöjar supersåpans ingredienser: naturgummi, bakpulver, diskmedel, desinficeringsmedel och hett vatten.

På Centralgatan hade konstnären Misael Rojas från Chile ställt upp verket Poetics of the Union – en interaktiv skulptur med färggranna band och träpålar.

– Det handlar om att göra något tillsammans, därav namnet. Folk får komma och knyta ihop banden som de vill och på det viset bidra till verket. Och så ger det gatan lite färg, säger Rojas.

– Det är vi alla. Jag som ställer i ordning leken och alla de som deltar. Folk behöver vara delaktiga och skapa något själva. Jag tror att det är nödvändigt. Då kvällen är slut tar vi ned alltihop igen, och nästa gång blir verket ett annat, säger Rojas.

Utanför Kiasma har Santtu Luopajärvi precis fått sin karikatyr målad av Leena Suomi – eller "ett aningen överdrivet porträtt".

– Egentligen tycker jag inte ens det är överdrivet. Ungefär så ser jag ju ut, säger han.

Luopajärvi har inte lämnat något åt slumpen utan laddat ned appen med programmet. Han har redan hunnit med ett besök i Sanomahuset och åtminstone opera och luftkoreografin Human Net på Senatstorget stod på programmet senare under kvällen.

På Nationalmuseet utlovades Glitter & Glamour hela kvällen då utställningen Barbie The Icon höll öppet med avgiftsfria guidningar, glamourverkstad och disco som final. En kvart efter att programmet började ringlade kön en god bit in på Museigatan. Sini Koskinen med döttrarna Kerttu och Wilma och Olga Lehtinen räknade med att komma in på en halvtimme.

– O ja, jättemycket! säger Lehtinen och Koskinen.

– Det var mycket hemlekar. Jag hade möbler också, och Ken var också med, minns Koskinen.

– Och jag hade Steve, en mörkhyad Ken-docka som jag fått i present från Seattle. Honom var jag jättestolt över. Jag hade många andra också, säkert tio stycken, minns Lehtinen.