Barbados dumpar drottningen inför kronprinsen

Barbados blir nu världens yngsta republik, när man gör slut med den brittiska monarkin. På plats vid ceremonin finns kronprins Charles.

Brittiska drottning Elizabeth kommer därmed inte att vara statschef i den karibiska önationen, som blev självständigt från Storbritannien 1966.

– Som flicka när jag hörde om drottningen brukade jag bli upprymd. Men när jag blev äldre började jag undra vad den här drottningen verkligen betyder för mig och mitt land. Det verkade inte vettigt, säger Sharon Bellamy-Thompson, som arbetar som fiskhandlare i huvudstaden Bridgetown, till AFP.

På dagen 55 år efter självständigheten kommer drottningens nuvarande representant i landet, generalguvernören Sandra Mason, att sväras in som landets första president.

– Att få en kvinnlig president kommer att bli jättebra, säger Bellamy-Thompson.

Barbados beslut meddelades för ett år sedan, av just Mason.

– Tiden har kommit för att till fullo lämna vårt koloniala arv bakom oss, sade hon.

Då såg hon ut att bli arbetslös, men i oktober i år utsåg ett enigt parlament henne till landets första president.

Premiärminister Mia Mottley har länge propagerat för att landet ska lämna monarkin. Hennes Labourparti vann alla 30 stolar i underhuset i en jordskredsseger i valet 2018, då hon blev landets första kvinna på premiärministerposten.

Även oppositionen är positiv till republik, även om tajmningen – när det turistberoende landet kämpar mot hög arbetslöshet och pandemin – av kritiker anses ha kunnat vara bättre.

– En lämplig distraktion, beskrev Guy Hewitt, tidigare högkommissionär för Barbados i Storbritannien och oppositionsföreträdare, åtgärden i somras.

Trots det anser han att det är dags att göra slut med den brittiska monarkin.

– Att bli en republik är att växa upp. Jag gör liknelsen med när ett barn växer upp och skaffar sig ett eget hus, tar sina egna bostadslån, lämnar tillbaka föräldrarnas nycklar då det säger att det är dags att gå vidare, säger han till CNN.

Barbados har varit Storbritanniens äldsta koloni, och styrdes från London mellan 1627 och 1966. Relationen mellan länderna är "nyanserad och komplicerad". En del anser att den brittiska kolonisationen och slaveriet ligger bakom de ojämlikheter som finns i Barbados i dag.

– Kolonisationen ligger bakom att majoriteten av befolkningen är här. Samtidigt så investerade den brittiska kronan stort i slaveri, säger Kevin Farmer, biträdande chef för Barbados Museum och Historical Society, till Foreign Policy.

Det handlar dock inte om att klippa banden till Storbritannien. Barbados fortsätter att vara en del av det brittiska samväldet, och kronprins Charles är hedersgäst vid övergångsceremonin.

"Det var viktigt för mig att vara här med er för att bekräfta sakerna som inte förändras. Till exempel det nära och betrodda partnerskapet mellan Barbados och Storbritannien som vitala delar av samväldet", förväntas han säga enligt ett utdrag av talet.

Barbados beslut innebär att drottning Elizabeth hädanefter är statschef i 15 länder. Om fler kommer att inspireras att klippa banden återstår att se. I Jamaica har det höjts sådana röster.

– Det är inte troligt att Kanada, Australien eller Nya Zeeland kommer att beröras av konstitutionella beslut som tas i Barbados. Men det skulle kunna bli en viss påverkan i den karibiska regionen, säger Aaron Kamugisha, professor vid University of the West Indies at Cave Hill i Bridgetown, till Foreign Policy.