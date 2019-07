Bara ett fåtal europeiska länder garanterar små barn prisvärd förskola

Bara ett fåtal europeiska länder garantera en subventionerad förskoleplats för barn från ett års ålder, visar en ny europeisk rapport. Länderna är Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Estland och Slovenien.

Bara de här EU-länderna, och Norge, garanterar en offentligt finansierad förskoleplats för barn i åldern 6–18 månader. I de flesta europeiska länder måste familjer betala en förskoleavgift för barn under tre år.

Tillgängligheten blir bättre ju äldre barnen blir. Hälften av de 38 europeiska länder som inkluderas i rapporten erbjuder en förskoleplats från tre års ålder. Det sista året före grundskolan erbjuds barn i de flesta europeiska länder gratis förskola.

Siffrorna kommer från det europeiska utbildningsnätverket Eurydice, som i rapporten "Data on Early Childhood Education and Care in Europe" ger en översikt över hur tillgänglig, kvalitativ och inkluderande förskoleverksamheten i 38 europeiska länder är.

Rapporten visar också att kvaliteten på förskolorna varierar kraftigt. En tredjedel av länderna erbjuder förskola eller barnomsorgstjänster för barn under 3 år, men verksamheten behöver inte innehålla utbildning och personalen behöver inte vara högkvalificerad. Förskoleverksamhet med klart pedagogiskt innehåll och högkvalificerad personal finns framför allt i Norden, Baltikum och på Balkan, enligt rapporten.

Förskolegrupperna varierar också mycket i storlek i de olika länderna. Vid två års ålder varierar det maximala antalet barn per anställd mellan tre (i Montenegro och Norge) och arton (i Spanien). Vid fyra års ålder är det maximala antalet barn per anställd tjugo eller fler i de flesta länder. Bara i Finland, Ungern, Storbritannien, Norge och på Irland ansvarar en anställd för tio barn eller färre.