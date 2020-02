Bara en olycka kan stoppa Elfyn Evans

Elfyn Evans kan vara nöjd med sin dag. Tre sträcksegrar och en betryggande ledning. Bara en olycka kan stoppa britten från seger i Rally Sweden på söndagen.– Jag ska försöka hålla upp farten, lovar han efter målgången i Torsby på lördagskvällen.

Han gick ut som ledare efter fredagen. Och under de tre sträckorna vid norska gränsen briljerade han med tre sträcksegrar. På den korta sprintsträckan in mot Torsby kom han in som fyra men kunde ändå öka avståndet till tvåan Ott Tänak med några tiondelar.

Evans strör lovord över alla som jobbat med bilen.

– Att det gått så bra beror på en kombination av saker. Bilen har fungerat bra. Jag är nöjd med det självförtroende den ger mig. Och Scott (Martin, kartläsaren) har skött sig bra. Och teamet bakom har funkat bra.

Det blir i det närmaste en defilering i mål och det enda som kan hindra britten från att ta sin andra seger i rally-VM är en olycka. Han har 17,2 sekunder till godo på tvåan Ott Tänak och 28,8 sekunder på trean Sébastien Ogier. Kalle Rovanperä ligger på fjärde plats.

När rallyledningen dessutom stryker första Likenässträckan på söndag förmiddag fråntas konkurrenterna en av sina chanser att jaga ikapp britten.

– Med mildvädret på väg in så kan vi inte riskera att köra sträckan två gånger. Den andra rundan direktsänds över hela världen, den måste vi säkra, konstaterar Glenn Olsson, vd för Rally Sweden.

Thierry Neuville tog lite revansch genom att vinna Torsbysprinten. Det har ingen större betydelse för sammandraget men den förare som kanske grymtat mest om väglaget fick till slut visa att det inte är för inte att han leder VM-serien, i alla fall en dag till.

Morgondagens enda sträcka, Likenäs 2, körs vi lunchtid följt av prisutdelning vid serviceplatsen i Torsby. Sträckan är en så kallad power stage. Och det delas ut mästerskapspoäng till de fem främsta förarna.