Finland hade aldrig besegrat Frankrike på herrnivå. Frankrike är regerande världsmästare. Finland ställde upp med ett reservbetonat landslag. Resultat? 2-0 till Finland på ett ödsligt Stade de France, ett stadion där Frankrike bland annat blev världsmästare 1998.

Många, inklusive undertecknad, hörde till de som tyckte att matchen inte skulle spelas på grund av coronaläget i Europa i allmänhet och Frankrike och Paris i synnerhet. Klassiskt hög risk, låg utdelning-scenario över matchen i en metropol som härjats hårt att viruset. Ju fler resor och människokontakter, desto större risk för att smittas. Onödiga risker att ta med tanke på att Finland möter Bulgarien och Wales på söndag, respektive onsdag i Nations League i två matcher som inte saknar insats. Det gjorde onsdagens match, något som ändå inte förringar Finlands insats.

Gällande tv-avtal gjorde att Finland inledde sin coronabubbla i Paris, klädde av ett håglöst Frankrike och fortsätter till Sofia med ett självförtroende av sällan skådat slag.

Frankrike var uddlöst med undantag för inledande 20 minuter då Mönchengladbachanfallaren Marcus Thuram hade två jättelägen. Lilian Thurams son hade en nick i ribban och sen ett volleyavslut från närhåll som trots allt avslöjade att han har en liten väg att vandra till den absoluta toppen.

Jesse Joronen, som nyligen tvingades kapitulera fem gånger mot Polen i en landskamp, fick den på förhand sett otacksamma uppgiften att ställa sig mellan stolparna. Bresciaproffset gjorde en utmärkt säsong i serie A i fjol även om det blev respass för klubben från Lombardiet. Ryktena var många i somras men någon flytt blev det inte. Och även om betydelsen av en match inte ska överskattas ser det alltid bra ut med en nolla i protokollet mot världsmästarna. Inte minst då hans agent försöker hitta en ny klubbadress.

Joronen hade en överraskande lugn kväll mellan stolparna. Den franska udden saknades, delvis beroende på att Finland läst sin taktiska läxa på bästa möjliga sätt.

En landskamp är visserligen bara en landskamp. Och kanske att Les Bleus inte visade upp den yttersta glöden och hungern. Hur som helst var det en bragd av Finland, en bragd som visade att Markku Kanervas taktik kan bita också mot riktigt bra lag. Det såg vi bland annat mot Italien i Ratina i EM-kvalet även om italienarna gick segrande ur leken den gången. Den gången gällde det värdefulla poäng, nu stod "bara" prestige och ära på spel. Det och en skrälldos av självförtroende.

Att Frankrike, som också inledde med ett b-betonat lag, inte kom upp i normal skyhög nivå skvallrar närmast om dåliga förberedelser, bristande attityd och en inte alltför märkvärdig yrkesstolthet. Något som fick de franska medierna att rasa. I en tid av motgångar med virus, terrorattacker, en ekonomi som inte går som på räls och segregation i samhället kunde Les Bleus ha bjudit på lite ljus i novembermörkret.

Tränaren Didier Deschamps, världsmästare från 1998 som spelare och 2018 som tränare, försökte väcka sina trupper med att slänga in lite stjärnglans i andra halvlek men då var klockan inte bara fem i utan tio över. Kommer du snett in i en match är det ofta svårt att få till en riktig scenförändring.

Där de finska "reserverna" med Onni Valakari och Marcus Forss i spetsen imponerade och i allra högsta grad anmälde sig till kampen om en plats i EM-truppen, visade inte hemmalagets spelare alls upp samma glöd trots att det här i viss mån var ett fönster att övertyga tränaren Didier Deschamps om deras förträfflighet.

Marcus Forss visade vägen med 0-1 efter att Rasmus Schüller och Rasmus Karjalainen stressat det franska försvaret till ett misstag. Forss avslut var magnifikt, Brentfordanfallaren har en naturlig instinkt då det gäller att göra mål.

Några minuter senare skruvade Valakari in en kanon från 20 meter efter att meriterade Steven Nzonzi visat varför AS Roma lånat ut den 31-årige mittfältaren de senaste säsongerna. Nzonzis aktion i situationen var underkänd, Valakari tackade för det extra utrymmet och prickade in 2-0.

Forss avslut var förstklassigt medan Valakari var utmärkt på mittfältet. Pafosspelaren gjorde det mesta rätt.

Om matchen skulle ha spelats eller inte ha spelats kan diskuteras. Nations League skapades för att minimera antalet betydelselösa landskamper.

Men om en kontroversiell match nu ska spelas så är det bättre att göra jobbet så bra man kan. Det gjorde Finland. Med eftertryck.

Jonas von Wendt Reporter