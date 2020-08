Bannon: Jag har blivit en syndabock

Donald Trumps bedrägerianklagade tidigare chefsstrateg Steve Bannon säger sig vara offer för ett "politiskt beställningsmord", i bildlig mening.

– Det här gjordes för att skrämma och stoppa dem som vill prata om muren. Det gjordes för att stoppa och skrämma dem som stödjer president Trump i byggandet av muren, säger han i sin podcast Bannon's War Room.

Bannon ska tillsammans med tre andra ha svindlat privatpersoner som donerat pengar till Trumps omstridda murbygge längs gränsen mellan USA och Mexiko.

Enligt federala åklagare lurade de fyra männen ett stort antal personer som donerade till kampanjen "We build the wall". Totalt samlades 25 miljoner dollar in. Enligt åtalet slussades i hemlighet "hundratusentals dollar" vidare till Bannon och de övriga tre. Bannon greps nyligen, men släpptes mot en borgen på fem miljoner dollar.

– Jag gör det här långsiktigt. Jag gör det för kampen. Jag kommer att fortsätta kämpa, säger Bannon i sin podd.

Bannon blev en röst i offentligheten när han 2012 tog över Breitbart News, en plattform för USA:s främlingsfientliga alt right-rörelse. Han ledde Trumps valkampanj under de sista månaderna innan valet och blev därefter utsedd till presidentens chefsstrateg innan han föll i onåd och fick sparken i augusti 2017.