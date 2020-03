Banktjänster flyttar till nätet för att minska smitta – många bankkontor betjänar endast med tidsbokning

Kontoren i Nyland betjänar endast kunder med tidsbokning från och med 30 mars.

Kassatjänster fortsätter normalt, men endast tio personer får samtidigt vistas i kontorslokalerna.

Nordeas telefonkundtjänst har förlängda öppethållningstider från och med måndagen den 30 mars. Under vardagar är telefonkundtjänsten öppen 8–20 och under helgdagar 9–17. Via kundtjänsten kan både privatkunder och företagskunder få rådgivning.

Nordeakontorens aktuella öppethållningstider finns listade här.