Bangkoks gatukök är utrotningshotade

Många förknippar Bangkok med gatuköken. Den styrande militärjuntans upprensningar har i höst eskalerat till ett förbud mot försäljning under dagtid på Khaosan Road. Det är mycket osäkert hur det går med gatuköken i framtiden.

Papayasalladen och Tom Yam-soppan får svettkörtlarna att explodera i ett redan fuktigt Bangkok. Grillspettens os blandas med avgaserna från den täta strömmen av bilar som kryper fram intill gatustånden. Tidigare låg stånden uppradade direkt utanför shoppinggallerian Central World, men för ett år sedan flyttades de några hundra meter in under en bro. Lokalbor delar maträtter mellan sig över skakiga plastbord och skålar med ölflaskor. Billig och god streetfood är en självklarhet för Bangkokbor och för turister, som vill kunna gå runt bland stånden och peka fritt bland utbudet. Bangkok hade runt 20 miljoner utländska besökare förra året och toppar listan över världens mest populära städer. Gatumaten är en självklar sevärdhet i sig, men numera en hotad sådan. Frön och med i höst ska gatorna vara fria från försäljare under dagtid.

Svarta sopsäckar med matrester och annat skräp ligger i högar på trottoaren intill gatustånden. En råtta gnager på ett överblivet grillspett och ger därmed en klar bild av problemet; det som är en matfest för några är en sanitär olägenhet för de styrande i staden. I april förra året verkställdes förbudet mot matförsäljning på många av stadens mest populära platser, sedan polisen månaden innan meddelat försäljarna att man ville städa upp i staden och göra framkomligheten bättre på trottoarerna.

Militärjuntan som tog över makten i Thailand genom en stadskupp i maj 2014 sade att man vill förbjuda alla gatukök före utgången av 2017, detta samma år som CNN valde Bangkok till världens streetfood-huvudstad. Efter en rejäl omflyttning och nedskärning av antalet stånd blev förbudet verklighet på Khaosan Road i augusti, men det gäller än så länge bara dagtid. Lokala protester har hittills varit förgäves i den rådande militärdiktaturen. Sedan general Prayuth Chan-ocha tog över som premiärminister genom statskuppen har yttrandefriheten strypts ytterligare.

– Det är envägskommunikation. Vi har inget att säga till om, så det kvittar egentligen vad vi säger, berättar en man vid ett av plastborden.

Kanittha Pirrommung driver ett av stånden som i fjol flyttades till en avskild plats intill en av cementpelarna som håller upp Skytrainbanan. Trottoaren utanför Central World, där hon tidigare bedrev sin verksamhet, är numera renspolad och tom. Sedan flytten har Kanittha Pirrommung färre kunder, eftersom platsen ligger undanskymd.

– Min lön har minskat med hälften, säger hon.

– Jag vet inte hur jag ska få det att gå ihop.

Att bara flytta matståndet är inte lätt, eftersom försäljarna redan konkurrerar om allt färre befintliga plaster. Många med gatukök som leverbröd kan snart stå utan huvudinkomst, samtidigt som juntan, enligt kritiker, verkar blicka mot Singapore där gatumaten är under strikt kontroll. Området kring militärmonumentet Victory Monument var tidigare känt bland turister för sina matstånd. Men här, precis som på många andra platser, har juntans upprensningar satt stopp för det varierade gatulivet, med uttalande som "Vi ska ge tillbaka gatorna till folket".

Det är uttalande som de vräkta försäljarna inte håller med om. Nu har några av stånden i stället satts upp på en liten sidogata. En kvinna har haft Victory Monument som försäljningsplats i tio år. Med tanke på det stora antal människor som på sistone åtalats för att de kritiserat makten vill hon vara anonym.

– De vill kontrollera oss på alla sätt, säger hon, bakom sitt stånd med nudelsoppor i en perfekt rad, parallellt med ännu en perfekt rad av tillåtna matstånd.

Den gata som de flesta kanske förknippar med ett Bangkokbesök är Khaosan Road. Gatan bjuder på pumpande elektronisk musik, inkastare till barerna, blinkande neonskyltar och mat i alla dess former från friterade skorpioner till Pad Thai och bananpannkakor. Tidigare gick det knappt att slingra sig igenom alla matstånd som trängdes på det populära backpackerstråket. Även det har förändrats. Nu står matstånden uppradade längs ena sidan av gatan. Supakit Lamrueang har tillsammans med sin fru Phen lagat och sålt streetfood på Khaosan Road i tjugo år. Tidigare betalade paret månadsavgifter för tillstånden motsvarande omkring 40 euro. Sedan kom polisen och krävde att de och de andra försäljarna skulle betala en fast summa på omkring 200 euro per matvagn. När polisen fick pengarna gav de inga kvitton, men sa att de regelbundet skulle kräva samma summa.

– Vi måste försörja oss och har inte råd med sådana summor. Då går det inte runt, förklarar Supakit Lamrueang.

Göteborgsborna Catarina och Sacke Jacobsson stannar till vid matståndet. De är på besök i Bangkok för första gången och tycker att streetfood är en stor del av upplevelsen.

– Vi har hållit oss till streetfood sedan vi kom hit. Det är enkelt och snabbt, säger Sacke Jacobsson.

Catarina Jacobsson tycker matkulturen sköts på ett "rent och snyggt" sätt och förstår inte kritiken.

– Varför vill de förbjuda streetfood? Det är ju en del av Bangkok. Det är därför vi kommer hit i stället för Mallorca, där finns ingen streetfood, säger hon.

Ända sedan juntan tog över makten i Thailand har diskussionen om gatumaten pågått. Att Bangkoks avslappande matkultur drar många besökare råder det ingen tvekan om, och att städa upp den kan även innebära något positivt.

– Det finns för- och nackdelar med förbudet, säger Kanuengnit Sae-Heng, som är frilansguide i Bangkok sedan sju år.

Hon berättar om avfallsproblemet som maten medför, att det drar till sig stora mängder skadedjur som kackerlackor och råttor. Vid översvämningar, som för ett par månader sedan, var många gator fyllda av skräp, eftersom plastpåsar och annat plastskräp fastar och täpper till avloppen.

– Vi måste utbilda befolkningen att inte slänga plast på gatan, fastställer Kanuengnit Sae-Heng.

Hennes guidade turer innefattar besök bland matstånden, där gästerna blivit sjuka efter att ha ätit maten. När försäljare sköljer plasttallrikarna och besticken i smutsigt vatten kan det leda till magsjuka.

En annan aspekt är trafiken. Tidigare stod matstånden utplacerade på trottoarerna och på vägarna. Det fanns inga direkta gränser, vilket innebar att bilar och andra fordon lättare var inblandade i olyckor med fotgängare.

– Nu blir det förhoppningsvis färre olyckor, fortsätter hon.

Förflyttningen och åtstramningen innebär en försämring för många försäljare, som i många fall kommer få betala högre hyror till markägare och mutor till den lokala polisen; och kunder som därmed kommer att betala mera för gatumaten.

HBL har utan framgång försökt få en kommentar av poliskontoret i Bangkok.

Framtiden för världens bästa gatukök är just nu välsigt oviss. Kommer de att finnas kvar och i vilken form? I nuläget finns det inte mycket att göra åt situationen, menar Kanuengnit Sae-Heng.

– De som säger för mycket åker i fängelse. Så det är bättre att vara tyst.