Bale nära att återvända till Spurs

Gareth Bale ser ut att lämna Real Madrid, uppger hans agent. Den 31-årige anfallsstjärnan väntas återvända till Tottenham och Premier League.

– Det är nära, men inte klart än. Det är en komplicerad affär, säger Bales agent Jonathan Barnett till AFP.

Walesaren, som blev världens dyraste spelare när han 2013 gick från just Tottenham till Real Madrid för drygt 100 miljoner euro har inte varit önskvärd i den spanska storklubben under en längre period. Tränaren Zinedine Zidane har varit irriterad på Bale under en längre tid.

– Vi hoppas han lämnar snart, det vore bäst för alla inblandade, sade Zidane på en presskonferens förra året.

Bale, som uppges tjäna 700 000 euro i veckan, har under sin tid i Madrid kritiserats för att ha dålig inställning. Han sågs bland annat sitta och sova på avbytarbänken under en av Real Madrids avslutande matcher förra säsongen.

Bale representerade Tottenham mellan 2007 och 2013, och gjorde 146 matcher för klubben. Han har vunnit fyra Champions League-titlar och två ligatitlar med Real Madrid.