Liisa Lilja trea då simningen inställd i OS-vattnet

Med ett år kvar till OS och Paralympics i Tokyo fortsätter staden att ha problem med väderförhållandena.

Den höga värmen har bland annat gjort att flera tävlingar i augusti har tidigarelagts – så som lördagens tävling i paratriathlon som även ses som test inför nästa års spel.

Paratriathlon-tävlingen stötte på ytterligare problem under tävlingsdagen då simningen ställdes in på grund av för höga bakteriehalter i vattnet. Tester visade att mängden E.coli-bakterier var dubbelt så hög än vad som får vara i vattnet, varpå tävlingsledarna ställde in.

I stället fick de 70 paratriathleterna tävla i en duathlon innehållande två löpdelar och en cykeldel. Liisa Lilja var trea i kategorin PTS 2.

Den 750 m långa simningen var ersatt med 2,5 kilometer löpning. Därefter följde 20 km cykling och 5 km löpning som vanligt.

– Det var min sämsta tävling i karriären. Jag har aldrig förut tävlat i duathlon och förhållandena var extrema. Det lämnade nog en dålig eftersmak, säger Lilja.

Tidigare i veckan anordnades även en tävling i triathlon som präglades starkt av värmen i Tokyo. Den avslutande löpdelen halverades då från tio till fem kilometer på grund av den extrema värmen, och simningen var nära att kortas ner eller skrotas på grund av vattentemperaturen. Enligt reglerna får det inte vara varmare än 30,9 grader. Vattnet i Tokyo uppmätte 30,3.