Hanken överlägsen etta när staten premierar för donationer

Under två år samlade universiteten in över 70 miljoner euro i privata donationer. Kampanjen var en del av en statlig satsning för att stärka högskolornas kapitalbas.

Lockbetet för högskolorna var att staten, via Jubileumsfonden för Finlands självständighet, skulle gå in med finansiering i förhållande till hur mycket de enskilda högskolorna lyckades samla in.

När insamlingen avslutades i somras visade det sig att Helsingfors universitet hade fått in donationer till ett värde på över 10 miljoner euro. Aalto-universitetet var tvåa med kring 7 miljoner euro. Därefter följde Jyväskylä universitet, Svenska handelshögskolan och Åbo Akademi, alla med över 6 miljoner euro i insamlat kapital.

Den här veckan bestämde regeringen sedan om sin andel av kampanjen. Beslutet var att gå in med lite under en euro för varje euro som högskolorna samlat in. På det sättet fördubblar högskolorna nästan resultatet av sin insamling.

Över 2 000 euro per studerande

Att Hanken och Åbo Akademi når högt upp på listan är anmärkningsvärt med tanke på att de hör till de minsta högskolorna i Finland.

För att sätta insamlingsresultatet och statens medfinansiering i perspektiv har HBL räknat ut hur mycket staten går in med i förhållande till antalet studerande vid högskolorna.

Jämförelsen är grov och man kunde också använda andra indikatorer i jämförelsen, som omsättning eller antalet examina.

Jämförelsen med antalet studerande 2021 visar att Hanken är i en egen klass när staten matchar insamlingsresultatet. Högskolan får kring 2­ 400 euro per studerande i nytt kapital av staten.

Tvåa på HBL:s lista är Konstuniversitetet med drygt 1700 euro per studerande. Åbo Akademi kommer trea med drygt 1000 euro.

Sist på listan är Tammerfors universitet som får 200 euro per studerande.