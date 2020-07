Bacon-triptyk såld till rekordpris

Ett verk av Francis Bacon såldes för 74 miljoner euro i New York.

Verket Triptych inspired by the Oresteia of Aeschylus av den brittisk-irländske konstnären Francis Bacon såldes under tisdagen för 74 miljoner euro på auktionshuset Sotheby's digitala auktion av samtida och impressionistisk konst, skriver The New York Times.

Budgivarna kunde via nätet följa budgivningen, som visades på skärmar som placerats i en coronaanpassad lokal i London. Triptyken av Bacon såldes till en köpare i New York efter en tuff budgivning – och priset är det tredje högsta som ett verk av den brittisk-irländske konstnären har sålts för.

Triptych inspired by the Oresteia of Aeschylus såldes av Astrup Fearnley Museum, ett privat museum i Oslo grundat av den norska samlaren Hans Rasmus Astrup – och ingår i de 28 triptyker som målades av Francis Bacon mellan 1962–1991.