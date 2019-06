Pop Backstreet Boys är tillbaka på tronen – fansen åt ur händerna när pophistoriens största pojkband besökte Helsingfors

Backstreet Boys är tillbaka, och med besked. Efter över ett decennium i massmedial skugga toppar gruppen på nytt hitlistorna med sitt nya bästsäljande album DNA och låtar som Don’t Go Breaking My Heart, Chances och No Place. I maj inledde de sin nya världsturné med start i Europa och på onsdagskvällen var det Helsingfors tur att få uppleva den visuellt mäktiga showen.