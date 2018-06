Backpackers kom på sextiotalet

Det var under 1960-talets hippierörelse som ordet backpacker växte fram.

Framför allt var det The Hippie Trail – med utgångspunkterna Amsterdam och London, huvudstäderna för fri kärlek och droger – som bidrog till att uttrycket myntades. Man gjorde ofta en resa med buss eller tåg genom Turkiet, Iran, Afghanistan, Nepal, Pakistan, Indien och Thailand. När den brittiska popgruppen The Beatles besökte Indien år 1968 tog backpackingen fart på allvar. Många unga gav sig ut för att upptäcka världen under enkla former. Frihet, möten med människor och olika kulturer var det som de tog med sig hem. I många asiatiska länder var det fram till 1970-talet lagligt att köpa exempelvis marijuana i butiker och det bidrog till den romantiska backpackerbilden. Dagens backpackers ser det sociala som resans höjdpunkt.