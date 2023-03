Anna-Maria Hallgarn tar över Maria Ylipääs bravurroll på Svenska Teatern: ”Med åren kommer känslorna lättare”

Yrke: Skådespelerska, sångerska, musikalartist

Född: 1971 i Östersund, Jämtland, uppvuxen på en bondgård

Bor: i Stockholm

Karriär: gjort roller runtom i Sverige, bland annat vid Göteborgsoperan, Malmöoperan, Östgötateatern, Stockholms stadsteater. Egna föreställningar med musik av Ulf Lundell och Nina Simone. Lundellprogrammet finns också utgivet på skiva (Rått & Romantiskt, 2022).

Tidigare roller i Finland: Diana i Next to Normal på Wasa Teater 2012, Cathy i The Last 5 Years på Åbo Svenska Teater 2014.

Aktuell: som Diana vid Svenska Teatern nypremiär (1.4) på musikalen Next to normal (text Brian Yorkey, musik Tom Kitt, regi Markus Virta)

På kommande i höst: musikalen Everybody is talking about Jamie på Malmöoperan

Kuriosa: Körade bakom Malena Ernman i Sveriges Eurovisionsbidrag La voix 2009. ”Det var intressant att se Eurovision bakom kulisserna – inte mycket glamour. Men det ska se ut som glamour!”