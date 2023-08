Så använder Donald Trump sitt "mug shot"

Tidigt på fredagen finsk tid överlämnade sig Donald Trump till Fulton County Jail i Georgias huvudstad Atlanta. Där åtalades han formellt för brott på 13 punkter för att ha försökt påverka valresultatet 2020. Samtidigt togs en häktningsbild på den tidigare presidenten som nu har siktet inställt på nästa års presidentval.

En sådan bild har Trump inte behövt ta vid tidigare domstolsförhandlingar.

Bara timmar efter att fotot togs fanns t-shirts och muggar med bilden till försäljning från Trumpkampanjen. Fotot är också vida omdiskuterat i internationella medier.

I direktsändning

Just frågan om Trump skulle behöva ta ett häktningsfoto, och hur den tidigare presidenten skulle hantera en sådan situation, har diskuterats livligt i USA den senaste tiden.

– "Kommer de att ta bilden?" "Oj, det kan göra honom ledsen och sänka honom." Så har det låtit. Men han försöker i stället visa att det inte skadar honom, säger Elizabeth Walentin, som tidigare arbetat med demokratiska valkampanjer.

Donald Trump valde att komma till Atlanta på torsdagskvällen amerikansk tid, lagom till de stora kanalernas nyhetssändningar. Utanför domstolen väntade ett massivt medieuppbåd.

– Han gjorde det på bästa tv-sändningstid. Han ville att det skulle direktsändas, i pr-syfte, säger Walentin.

Vad signalerar hans ansiktsuttryck på bilden?

– Han har ett ganska neutralt uttryck. Några av hans medarbetare (och medåtalade) som fotograferades vid samma tillfälle vågade till och med le. De försökte ta laddningen ur bilden.

Öppnade upp kontot

Timmar efter framträdandet i rätten publicerade Trump även bilden och en länk till sin kampanjsida på X, tidigare Twitter.

Expresidenten stängdes av från plattformen efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. I vintras öppnade den nye ägaren Elon Musk upp Trumps konto, men det är först nu han väljer att publicera något.

Vad betyder det att han publicerar fotot som sitt första inlägg efter avstängningen?

– Det skapar rubriker och det gör att han når ut bredare. För honom är det väldigt viktigt att behålla fokus på sig själv – positivt eller negativt, säger Elizabeth Walentin.

Syfte: samla in pengar

Hur viktigt är det att samla in pengar?

– Det är syftet med allt just nu, eftersom valet inte äger rum förrän nästa år. Det kostar väldigt mycket att driva valkampanj i USA. Dessutom har Trump en massa rättegångskostnader. De pengarna kan inte samlas in från vanliga väljare, men via en del sidogrupper, säger Walentin.

Kan Trump vända åtalen till en fördel?

– Det får vi se. Det är tidigt i kampanjsäsongen ännu.