Disneyserien Koka björn spelas in i södra Finland, inte i Tornedalen

Koka björn ska spelas in i Södra Finland, närmare bestämt utanför Helsingfors. Det avslöjar Strömningstjänsten Disney+ första nordiska tv-serieska spelas in i Södra Finland, närmare bestämt utanför Helsingfors. Det avslöjar Sveriges Radio på tisdagen.

Serien baserar sig på en bok med samma namn, skriven av författare Mikael Niemi. Han hade hoppats att tv-serien skulle spelas in Tornedalen, där också handlingen utspelar sig. Disney+ meddelar via sin pressansvariga att något i tv-serien kan spelas in i Norrbotten, men det är ännu oklart vad. Däremot är det klart att en del av miljöscenerna kommer att spelas in i Västerbotten.