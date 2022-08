Oscar Winberg: Vi är alla Matt Drudge

Michael Isikoff hade vad han trodde var årtiondets scoop i sina händer. Journalisten hade uppgifter om att landets president hade ett intimt förhållande med en praktikant i Vita huset. Han hade rentav en inspelning mellan praktikanten och en väninna i vilken de diskuterar förhållandet. Men dessvärre ansåg hans redaktörer vid Newsweek att Isikoff inte kunde verifiera att inspelningen var äkta eller gå i borgen för praktikantens trovärdighet. Det blir inget bombnedslag i Washington. Tills Drudge Report, en nätsida som samlar nyheter och skvaller från olika mediebolag, sent på kvällen lördagen den 17 januari 1998 publicerar en rubrik som skriker ut att Newsweek valt att sitta på nyheten om ett sexuellt förhållande mellan presidenten och praktikanten.

Journalister och redaktörer vid etablerade nyhetsbolag hade medvetet valt att inte publicera uppgifter som de inte kunde bekräfta enligt vanlig praxis. Matt Drudge, den knappa 30-åriga mannen bakom nätsidan, hade däremot ingen journalistisk bakgrund, såg inte sig själv som reporter och lät sig inte tyglas av konventioner och normer i en bransch han inte respekterade. Genom att dela med sig av ryktet till sina knappa 100 000 läsare förändrade Drudge omständigheterna. Nu var ryktet en del av den politiska diskussionen och det fanns ett samhälleligt intresse för traditionella nyhetsbolag att ta upp frågan även om de fortfarande inte kunde bekräfta uppgifterna. Det visade sig naturligtvis senare att Isikoff hade rätt hela tiden: Bill Clinton hade ett sexuellt förhållande med en praktikant i Vita huset.

Men affärsmodellen för Drudge Report byggde inte på trovärdig journalistik utan på besökare och Drudge stack inte under stol att hans nätsida representerade ett högerperspektiv. Under årens lopp kunde man på sidan läsa rykten om att Bill Clinton rentav hade ett utomäktenskapligt barn (vilket inte stämde), att John Kerry hade ett förhållande med en praktikant under sin presidentvalskampanj 2004 (vilket inte stämde) och att Barack Obama inte var född i Förenta staterna (vilket inte stämde).

Drudge banade vägen för en form av "nyhetstvätt” som präglat högermedier sedan dess. Utan att följa journalistiska konventioner lyfter dessa fram obekräftade rykten som väcker uppmärksamhet och därmed ger dessa rykten samhälleligt intresse som sedan etablerade media ger legitimitet.

Det finns otaliga exempel på detta fenomen. Figurer som Glenn Beck, Sean Hannity, Tucker Carlson med flera har gjort karriär under baneret Fox News trots att de inte över huvud taget följer de normer som präglar journalistiken. Till exempel har Jane Mayer vid New Yorker skrivit om hur Kimberly Guilfoyle under sin tid vid Fox News förlitade sig på privata meddelanden och efterforskning från en högerextrem anhängare utan någon bakgrund inom journalistik. Aktivister och provokatörer kan styra nyhetsrapporteringen genom att finna en publik för uppseendeväckande påståenden inom högermedier eller på sociala medier och därefter vänta på att kontroversen når den etablerade pressen.

I dag kan vem som helst vara nästa Matt Drudge. Redan i januari 1998 varnade BBC, med hänsyn till Drudge Report, akademiker, politiker och journalister för att inte avfärda internet så snabbt och begrunda dess inverkan på politisk journalistik. Detta medieklimat utnyttjade Donald Trump, bland annat genom att hösten 2016 kräva att hans motståndare Hillary Clinton skulle drogtestas inför följande valdebatt, framgångsrikt i valkampanjen och i Vita huset. “Only in America” kanske någon tänker men detta är inte en utmaning som begränsar sig till nyhetsmedier i Förenta staterna.