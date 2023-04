Uppgifter: Han läckte topphemliga dokumenten om Ukrainas försvar

– Han är tränad och stark. Han är beväpnad. Han är utbildad. Typ som någon du skulle vänta dig i någon galen film.

Det säger en tonåring som känner ”OG” till The Washington Post . De båda har i flera år ingått i slutna onlinegrupper på bland annat plattformen Discord, grupper där de nu spridda militärhemligheterna ursprungligen postats, skriver den Washington-baserade tidningen och journalistnätverket Bellingcat.

Arbetar på bas

Läckan ses som den allvarligaste för USA på många år, och kan irritera även allierade. Enligt två av OG:s kontakter som Washington Post talat med sade han sig arbeta på ”en militärbas”, och började för flera månader skriva om hemligheter han sett där.

När det blev för bökigt att skriva av dokument fortsatte OG med att fotografera dem, och posta bilderna.

De grupper OG gjorde detta i var små och slutna men internationella, och det tros vara användare i andra länder som nu spritt dokumenten vidare.

”Smart kille”

OG beskrivs som ledande och drivande i dessa onlinefora. Han är i 20–25-årsåldern, medan flera av de andra deltagarna uppges vara i de övre tonåren. Som The Posts källa beskriver det kunde OG nästan hålla föreläsningar om tillståndet i världen och hur regeringar och myndigheter agerar.

– Det är en smart kille. Han vet vad han gjorde när han postade dessa dokument, så klart. Det var ingen olyckshändelse, säger tonåringen.

Däremot syns bakgrundsmiljöer i fotona av dokumenten, detaljer som kan hjälpa FBI och andra myndigheter när de nu jagar OG.

Sedan hemligheterna började spridas i offentligheten häromveckan har OG enligt The Posts tonåriga källa gått under jorden. I en sista hälsning rådde han onlinevännerna att ”ligga lågt och sudda ut all information som kan ha med honom att göra”.