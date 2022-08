Titta bort, om du kan

SPÄNNING Nope Manus och regi: Jordan Peele. Foto: Hoyte van Hoytema. I rollerna: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea, Michael Wincott, Keith David. 131 min. F16

Jordan Peeles regidebut Get out var en otroligt mångbottnad och imponerade uppgörelse med den strukturella rasismen i USA via skräckfilmens troper. Uppföljaren Us var i mitt tycke mindre lyckad, en dans med Jungs skugga, dubbelgångare, klass och “den andra”. Peele hade för många idéer, filmen förklarade ständigt sig själv, det blev både dunkelt och övertydligt. Peeles tredje film Nope lider i viss mån av samma sjuka; Peele har ideér nog för en handfull filmer och fastnar aningen i sin fascination för det symboliska. Den vill mer än den klarar av, men sevärt är det.

På en ranch i Kalifornien tränar Otis Haywood (Keith David) hästar för showbiz. Efter en galen olycka, ett mynt faller ner från himlen som en projektil och träffar Otis rakt i ögat med en sån fart att han dör, är det sonen OJ (Daniel Kaluuya) som får ta över Haywood Hollywood Horses. Han gör det motvilligt, och med bristfällig hjälp av systern Em (Keke Palmer) som är mer intresserad av att själv skådespela, eller dansa eller något annat som leder till ära och berömmelse.

Något flyger förbi

Granne med Haywoods farm ligger Jupiter’s Claim, en nöjespark med westerntema. Ägaren är Jupe (Steven Yeun), före detta barnskådis. En av hans kändaste roller var i den kortlivade komedin Gordie’s home, om en familj som bor med en apa. Serien fick ett abrupt slut när en av aporna attackerade ensemblen. Jupe var den enda som klarade sig oskadd från den våldsamma och traumatiserande händelsen.

Daniel Kaluuya, Keke Palmer och Brandon Perea bevittnar något skrämmande i ett isolerat inlandsområde i Kalifornien.

OJ har aldrig köpt storyn om att myntet som ramlade ner och dödade hans far kom från ett flygplan, och en kväll, när hästarna betett sig underligt, ser han något flyga förbi i natten. Ett rymdskepp eller en rymdvarelse – något bortom denna jord i alla fall. OJ och Em bestämmer sig för att försöka fånga fenomenet på film för att tjäna stora pengar.

Bröd och skådespel

Nope inleds med ett bibelcitat, Nahum 3:6: “Jag skall kasta avskyvärda ting på dig, låta dig bli föraktad och göra dig till ett skådespel”. Skådespel, spektakel. Tankarna går också till panem et circenses, bröd och skådespel – det vi distraheras av eller distraherar oss själva med medan världen brinner. Det här är centrala frågor i Nope. Hur vi slukas av spektaklet, bilolyckan vi inte kan titta bort från, rättegången, ett offentligt misslyckande, smutskastning, psykbryt, skvaller, reality-tv, true crime, sociala medier, flödet, tummarna upp och bekräftelsemaskineriet. Det kapitalistiska systemet som bygger på det omättliga begäret, att aldrig vara nöjd, att allting alltid behöver blir mera, större, bättre. Hur det passiverar oss, dödar oss själsligt, moraliskt, medmänskligt. Som filmfotografen Holst (Michael Wincott) säger åt Em: “Drömmen du jagar, det är drömmen du aldrig vaknar upp från”.

Jupe har gjort om sitt trauma till spektakel, han har ett helt rum med Gordie-memorabilier, som han brukar ta betalt för att visa folk och han berättar om händelsen som om det var underhållning. Han har hittat ett sätt att profitera på det ohyggliga, göra om det till spektakel. Likaså försöker Jupe utnyttja det okända fenomenet för vinning, precis som OJ och Em.

Potent symbolik

Det finns därför en otroligt potent symbolik i OJ:s upptäckt att en räddning kan vara att inte titta rakt på rymdfenomenet. Precis som med de svårtämjda hästarna, se dem inte i ögonen, det provocerar. Att inte titta, att stå emot impulsen, att inte dras med. Peele är däremot inte en regissör som moraliserar, och det är såklart helt medvetet som han paketerat dessa tankar och utforskningar i en film som med lätthet kan kallas ett spektakel. Den är också bäst som underhållning – klassisk, Spielberginspirerad spänning. Konceptuellt känns filmen mindre genomtänkt, den söker efter något som tappas bort i myllret av stora gester och idéer. Delarna överträffar helheten.

Steven Yeun som en tidigare barnskådespelare som numera driver en nöjespark.

Kaluuya och Palmer är riktigt bra, men min personliga favorit är ändå Brandon Perea som den halvdeppiga it-killen Angel (hans tjej har nyligen lämnat honom) med särintresse för rymdkonspirationer, som hjälper syskonen Haywood att installera säkerhets-kameror.

Filmens titel kan läsas dubbeltydigt, den är både ett akronym för “not of planet earth” och en version av ordet nej, ett ord som sägs ofta i den här filmen. Och vem skulle inte säga nej om en enorm, tefatsliknande varelse hotade sluka en. Nope kommer nog de flesta biobesökare att säga ja till ändå, Peele har etablerat sig som en regissör man ogärna tittar bort från, även när det bara är halvbra.