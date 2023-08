Staden chockhöjer hyrorna – trots att de står stilla på den fria marknaden

Sedan 1950-talet har staten stött byggande av subventionerat boende genom det så kallade ARA-systemet. Byggherrarna – kommuner och allmännyttiga samfund – har sedan förbundit sig att erbjuda bostäder till självkostnadshyra för låg- och medelinkomsttagare.

Det till skillnad från den fria marknaden där hyrorna bestäms av vad hyresgästerna är beredda att betala för sitt boende.

I början av augusti meddelade Helsingfors stads bostäder Heka att dess hyror höjs med 10 till 15 procent vid årsskiftet. Heka, Finlands största hyresvärd med över 90 000 hyresgäster, förklarar höjningen med framför allt kraftigt stigande ränteutgifter. Hyrorna ska vara på självkostnadsnivå och därför överförs de högre kostnaderna direkt i hyrorna.

Tidigare skyddade självkostnadsprincipen de boende. Nu har principen vänts till sin motsats.

– Många har kontaktat oss om höjningen. Och det är ju klart. En hyreshöjning på över tio procent är mycket tuff om inkomsterna inte stiger i samma takt, säger Anne Viita, verksamhetsledare på Hyresgästernas förening.

Oron gäller framför allt förmågan att betala hyran, men också kvaliteten på boendet, säger Viita. Farhågan är att hyresvärden drar ned på underhållet av fastigheterna för att spara när allt mer av pengarna går till att betala räntor.

Miljardskulder

I juni gav koncernsektionen vid Helsingfors stad, på förslag av borgmästaren Juhana Vartianen (Saml), en reprimand till Heka. Enligt sektionen hade bolaget inte lyckats i sin riskhantering.

Heka, med skulder på kring tre miljarder euro, borde ha förberett sig för en räntestegring och stresstestat sin balansräkning, heter det i sektionens beslut.

Koncernsektionen nämner inte sitt och Helsingfors stads ansvar i frågan. Sektionen ansvarar för övervakningen av Heka. Dessutom sitter tjänstemän från staden i Hekas styrelse, däribland Helsingfors finansdirektör Tuula Saxholm.

Hekas skuldberg på tre miljarder förklaras av att bolaget finansierar nybyggen med lån i sin helhet.

Räknat per invånare är Hekas skuld nästan 5000 euro per helsingforsare. Det kan jämföras med själva stadens skulder som är cirka 1500 euro per invånare.

Stabilt på fria marknaden

Utvecklingen för de subventionerade lägenheterna kan jämföras med utvecklingen på den fria marknaden där hyrorna i Helsingforsregionen har stigit med blygsamma 10 procent sedan 2015, långt under inflationen. Under det senaste året har hyrorna knappt stigit alls. Bakom den sävliga höjningstakten ligger framför allt en stor nybyggnation. Utbudet av hyresbostäder har överträffat efterfrågan med råge.

Den måttliga utvecklingen för marknadshyrorna är ändå ingen räddning för dem som nu drabbas av kraftigt stigande hyror på den subventionerade marknaden.

Marknadshyrorna ligger fortfarande 40–50 procent högre än vad som gäller för det subventionerade boendet.

– Det handlar om två olika system. Skillnaden kan vara sex euro kvadratmetern. Det betyder 180 euro mer för en lägenhet på 30 kvadratmeter med marknadshyra. Om inte lönen stiger på motsvarande sätt är det svårt att flytta från den subventionerade till den fria marknaden, säger Anne Viita.

Den nya regeringens avsikt är att dra ned på produktionen av subventionerat boende, eller som det heter i regeringsprogrammet: ”Utgångspunkten är att ett högklassigt boende till skäligt pris främjas genom fritt finansierat bostadsbyggande”.

Samtidigt vill regeringen Orpo skära i bostadsbidraget. Kombinationen av allt högre hyror, sänkt produktion av subventionerat boende och sänkt bostadsbidrag kan minska på Helsingfors attraktionskraft, tror Anne Viita.

– Hyresgästerna börjar jämföra de högre boendekostnaderna med högre resekostnader som kommer vid en flytt, och då kan en flytt bort från Helsingfors bli aktuell. Det skulle påverka tillgången till arbetskraft i tjänstesektorn, säger Viita.

Helsingfors har självt haft stora problem att rekrytera arbetskraft i bland annat småbarnspedagogiken och kollektivtrafiken, och arbetskraftsbristen har också varit stor i den privata sektorn, som i restaurangbranschen.

Anne Viita lyfter också fram regeringens planer på att sluta med stödet till byggandet av bostadsrätter, en mellanform mellan ägarbostad och hyresbostad där man går in med en kontantinsats för att få bo i lägenheten, en insats man får tillbaka när man flyttar ut.

– Bostadsrätter har varit ett populärt alternativ för barnfamiljer där föräldrarna är akademiskt utbildade med låga inkomster som gör att de har svårt att få bostadslån, säger Anne Viita som också här befarar att regeringens åtgärder kan slå mot Helsingfors attraktionskraft som arbetsgivare.