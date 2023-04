Charlotta Buxton: London kämpar för att få turisterna att glömma pandemin och brexit

Solen lyser över Trafalgar Square. Det är fullt med folk kring fontänen under Nelsonkolonnen. Många besökare höjer kameran för att ta en selfie framför det kända monumentet. Färre personer söker sig till nationalgalleriet på den norra sidan av torget. Den imponerande stentrappan till The National Gallery är borta – i stället är ingången gömd bakom stora presenningar. Några pilar visar vart besökarna kan gå i stället. Trots att det är påsklov behöver man inte köa för att komma in.

Renoveringen som kostar tiotals miljoner pund ska bli klar nästa år. Vissa delar av museet har stängt, kända tavlor som Jan van Eycks ”Makarna Arnolfinis trolovning” har flyttats. 52 av galleriets mästerverk har skickats till en utställning i Shanghai.

Antalet besökare har också minskat. Kraftigt.