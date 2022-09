Kommentar: Derbyn som detta kommer man att sakna

Något justitiemord var HJK:s seger inte. Över 90 minuter var mästarfavoriten värd segern men HIFK var inte långt ifrån en riktig skräll. Hade HIFK visat upp den här attityden hela säsongen hade laget knappast legat sist i ligan. Årets sista, och kanske det sista derbyt på ett bra tag, bjöd på det mesta.





Helsingforspolisen gick dagarna före årets sista Helsingforsderby ut med en varning om att det kan bli oroligheter utanför och inne på stadion. Polisen hade förstärkt sin bevakning och det kom väl till pass 20 minuter in på första halvlek. HIFK-klacken hade fått tag på en av HJK-klackens jätteflaggor och försökte sätta eld på den med sina bengaler. Det blev för mycket för några tiotal i HJK-klacken som försökte rusa in på plan för att konfrontera HIFK-klacken. Ordningsvakterna hade ändå koll på läget och då kravallpolisen med hundar, batonger och luftvapen radade upp sig vid mittcirkeln lugnade läget ner sig. Ett avbrott på tio minuter blev det. Då HJK gjorde 2-1 i slutminuterna rusade samma tjockskallar in på planområdet igen. Lär bli ett antal tusenlappar i böter för HJK. Det har klubben visserligen råd med.

Om HJK var klasser bättre i årets första derby bjöd ett HIFK i desperat behov av poäng i kampen mot det förhatliga nedflyttningsspöket på fullgott motstånd i den kyliga måndagskvällen. Sergei Eremenko gjorde sannolikt sin bästa match i HIFK-tröjan, också Sakari Mattila var utmärkt. Målvakten Ramilson gjorde ett koppel kanonräddningar och hela HIFK stod upp på ett utmärkt sätt. Nu fanns den där jävlaranamman som tränare Paatelainen efterlyst. Synd att matchen bara lockade 7052 åskådare. Det här var ett av de bättre derbyna under senare år. Och derbyn som dessa kommer man att sakna om HIFK i höst tvingas ta steget ner till divison ett och en oviss framtid.

HIFK:s tillförordnade ordförande Jan Walden kallade förra veckan till presskonferens där han meddelade att HIFK Ab inte riskerar att gå i konkurs och att kampen fortsätter också även om division ett kallar i vinter. Några uppgifter om vem som ligger bakom de senaste investeringarna kunde han inte avslöja utan nöjde sig bara med att konstatera att tio-femton personer eller företag är med och räddar HIFK med moderata investeringar. Någon mecenat finns inte. Den kinesiska ruletten för några är sedan slutade i sällan skådat kaos och HIFK:s problem i modern tid har varit en brist på långsiktighet i kombination med en ekonomi som ibland fått Greklands nationalekonomi att framstå som stabil.

Ett välskött och sportsligt samt ekonomiskt konkurrenskraftigt HIFK är alltid välkommet i ligan. Diverse vd:ar och ägare har under de senaste åren försökt få båten på rätt köl utan att lyckas. Det har knappast varit alldeles lätt för HIFK-spelarna att endast hålla fokus på fotbollen med allt som hänt bakom kulisserna under säsongens lopp. Mot HJK visade laget ändå upp en intensiv sinnesnärvaro som så när gav en poäng.

Där HIFK hela säsongen levt under enorm ekonomisk och sportslig press har stormrika HJK kunnat köpa loss ungefär vad man velat ha. Succén i Europa innebär ytterligare klirr i kassan för giganten men i enskilda matcher finns alltid chansen att också underdogen kan överraska. HIFK kom nära.

HJK möter Real Betis i Europa League hemma på torsdag. HIFK tar sig an AC Oulu på söndag.

— Ännu en måstematch för oss. Men vi har spelat under stor press en längre tid, säger Sakari Mattila.