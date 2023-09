Ledare: Regeringen faller på eget migrationsgrepp

Såväl antalet asylsökande som andra immigranter som söker sig till EU har ökat både i fjol och i år. Det totala antalet ligger nu på samma nivå som åren 2015–16 då det talades om en flyktingvåg.

Under årets sex första månader hade det lämnats in över en halv miljon asylansökningar inom EU. Det är en fjärdedel fler än under första halvåret i fjol och totalt förväntas över en miljon asylsökande anlända till EU-området det här året. De flesta flyktingarna utanför Europa kommer alltjämt från Syrien och Afghanistan.



För Finlands del är situationen en helt annan än 2015–16. Visserligen har det anlänt tiotusentals ukrainare till Finland, av förekommen anledning, men någon flyktingström från icke-EU-länder kan inte skönjas. I relation till antalet invånare fick Finland i fjol ta emot färre asylansökningar än de flesta andra västeuropeiska länder. Enligt migrationsmyndigheterna sökte i fjol drygt 5 800 personer om asyl i Finland och av dessa var en tredjedel ukrainare.