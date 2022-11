Norsk kvinnokraft, storslagen krigsdramatik

VECKANS TV-FILMTIPS

(Norge 2021) Norsk film har inte direkt rosat marknaden på sistone och därför blir man så glad över Joachim Triers Världens värsta människa, en romantisk komedi som vänder upp och ner på genrens konventioner. Julie (Renate Reinsve) är trettioåringen som har svårt att bestämma sig för vad hon vill göra nu när vuxenlivet knackar på dörren. Kaotiskt är det också på kärleksfronten; efter att ha gjort slut med serietecknaren Aksel (Anders Danielsen Lie) flyttar hon ihop med baristan Eivind (Herbert Nordrum) men helt rätt känns det inte. Resultatet är en romcom som ständigt går sina egna vägar och hävdar att ”leva lyckliga i alla sina dagar” är en chimär. Men även om den patenterade trettioårskrisen slår hårt och brutalt framstår Renate Reinsve (bästa skådespelerska i Cannes) som den friskaste av fläktar. Det är svårt att slita sig. Netflix

(USA 2022) Förtrollad hette filmen där Amy Adams animerade sagoprinsessa Giselle vaknar upp i ett New York där hon faller för skilsmässoadvokaten Robert (Patrick Dempsey). End of story, nix. I uppföljaren, även den en mix av live action och animerat, får de tu nog av storstaden och flyttar ut till förorten, i sällskap av en bebis och en tonårsdotter (Gabriella Baldacchino) som inte överraskande sätter sig på tvären. Glädjande nog återvänder hela det gamla gardet men ändå blir det inte alls lika förtjusande som i originalfilmen (från 2007). Kulturkrockarna i filmens centrum är inte speciellt fyndiga och trots att Adams här träder in i rollen som den stygga styvmodern – ett av många lån från den klassiska sagan – vill det sig inte. Man får lust att tala om soppa kokad på spik, det känns ansträngt och oinspirerat. Disney+

(Frankrike 1961) Ingen gör bitterljuv kärlek som Jacques Demy, mannen bakom Paraplyerna i Cherbourg, en klassiker. Här som där har Demy sällskap av kompositören Michel Legrand men till skillnad från ”Paraplyerna” är Lola ingen musikal, trots att det handlar om en kabarésångerska. I titelrollen ses Anouk Aimée som också är ensamförälder till ett gossebarn. Det oaktat finns det gott om kavaljerer, allt från amerikanska sjömän till Marc Michels ungdomskärlek. Och det är här styrkan i filmen ligger, i den sorglösa och allt annat än moralistiska synen på kärlek och tvåsamhet. I den meningen känns Lola, med handlingen förlagd till hamnstaden Nantes, föredömligt fransk. Anouk Aimée är bra fin men en eloge förtjänar också det svartvita filmfotot. Ögat vilar. Yle Teema lördag 26.11 kl. 21.05–22.30

(USA 2017) Allison Janney plockade hem en Oscar för sitt rollarbete i Craig Gillespies I, Tonya. Det är historien om Tonya Harding (Margot Robbie), den amerikanska isprinsessan som deltog i två OS och kom fyra som bäst. Men det Harding främst är förknippad med är incidenten med isdanskollegan Nancy Kerrigan. I ett försök att decimera konkurrensen inför OS i Lillehammer låter Hardings partner (Sebastian Stan) slå in Kerrigans knäskål, ett tilltag som fångar FBI:s intresse. Tragiskt och nedrigt men Gillespie berättar med glimten i ögat och uppbackning av de ”white trash”-miljöer där Portlandtösen Harding växer upp. Festligast av alla är Tonyas mamma (Janney), en rökande och krökande häxa som är redo att vandra över lik för att få sin vilja igenom. Oväntat underhållande, varvat med fejkade intervjuer som säger det mesta om tomtarna ifråga. Sub lördag 26.11 kl. 21.30–00.05 och torsdag 1.12 kl. 23.15–01.45

(USA-Storbritannien 2017) Dunkirk av Christopher Nolan drog på sig en hel drös av Oscarsnomineringar och det med rätta. Slutresultatet är urstarkt, laddat och jävligt. Det är i maj 1940 som de brittiska marktrupperna, i lag med fransmän och belgare, pressas tillbaka i norra Frankrike. Hoppet står till en flykt över Engelska kanalen men det tyska herraväldet i luftrummet gör operationen sårbar. Fionn Whitehead är en av de brittiska soldaterna men tar plats gör också Tom Hardys Spitfire-pilot och Mark Rylance som rycker till undsättning med sin fritidsbåt. Dock ligger fokus på krigets kaos, inte på diverse hjältedåd. Alltid är det inte lätt att hålla reda på de olika tidsplanen (som går in i varandra) men för det mesta håller sig Nolan på mattan och levererar en cinematisk tour de force, smärtsamt intensiv och djupt gripande på samma gång. Sub onsdag 30.11 kl. 21.00–23.10