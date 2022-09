Ledare: Sverige gör en Nordensväng

”Det är utgångsläget som är extremt”, skriver ledarredaktionen på liberala Expressen och menar att det är den svenska verkligheten – snarare än valresultatet – som skiljer sig från resten av Europa.

Ett exempel: Sverige dras med fler dödsskjutningar sett till befolkningsmängd än något annat land i Europa. Och riktningen pekar åt fel håll.

Ett annat exempel: Sverige har tagit emot fler asylsökande per capita än andra europeiska länder – Expressen nämner siffran 407 000 uppehållstillstånd under åren 2012-21.

Detta samtidigt som Socialdemokraterna fortfarande är Sveriges överlägset största parti, med ett väljarstöd på över 30 procent. Om man därtill granskar klassiskt ekonomisk-politiska sakfrågor har det i valrörelsen inte varit mycket tal om privatiseringar eller nedbantningar av välfärden med undantag av några gamla stridsfrågor som den om vinster i skolorna. Ingen direkt högersväng alltså.





En rimlig tolkning mot den bakgrunden är att svenskarna i själva verket röstat på lag och ordning. Det skulle också förklara Sverigedemokraternas framgång – partiet är nu näst störst, också bland väljare som inte är födda i Sverige.

”Man vill inte längre att Sverige ska vara ett världssamvete utan prioritera att få ordning på det egna landet”, skriver Expressen i sin tolkning.



Det är lätt att hålla med. Naturligtvis är Sverigedemokraternas framgång politiskt och ideologiskt anmärkningsvärd, och det finns skäl för Moderatledaren Ulf Kristersson att vara uppmärksam på det i sina försök att bilda regering.

Sverigedemokraterna är med sina nazistiska rötter inte ett ofarligt parti men det betyder inte per automatik att alla som röstat sverigedemokratiskt är ute efter annat än en form av trygghet som de inte upplever nu.

Det verkar som om Ulf Kristersson förstår detta om man lyssnar på hans uttalanden de senaste dagarna: Han vill vara en statsminister som samlar svenskarna, inte splittrar dem, hävdar han.

De flesta bedömare tolkar det som att han försöker bilda en regering utan sverigedemokratisk medverkan annat än som stödparti.

Men det kan ju också bli en utsträckt hand över mitten.

Sverige kunde till exempel lära sig något av Finland och pröva en koalition med brett parlamentariskt stöd.

Vad det blir återstår att se. I väntan på det kan vi återgå till själva valresultatet. Omkring 70 procent av svenskarna har de facto röstat på partier som utlovar krafttag mot gängkriminaliteten och dödsskjutningarna, och i kölvattnet av det även en stramare migrationspolitik. Sverigedemokraterna vill ha en sådan politik, men också Moderaterna och till och med Socialdemokraterna.

Låt oss titta på vad S-ledaren Magdalena Andersson sagt. Redan i somras utlovade hon en nationell offensiv mot gängkriminalitet.

”En för stor migration och för svag integration har lett till parallellsamhällen där kriminella gäng har kunnat växa och bita sig fast”, sade hon och önskade sig dubbla straff för grovt vapenbrott.

Andersson har också sagt att Sverige under flyktingkrisen 2015 hade ”en alldeles för hög invandring i förhållande till hur väl integrationen fungerade”. Med tillägget att det är verkligheten och inte Sverigedemokraterna som förändrat socialdemokraternas syn på migrationen.

Det må vara hur det vill med den saken, det Andersson et co flaggar för är i varje händelse snarlikt den politik som Danmark redan infört, både vad gäller hårdare tag mot gängkriminalitet och en åtstramning av migrationspolitiken.

Intressant där är att den socialdemokratiska regeringen med Mette Frederiksen i spetsen nu äger de här frågorna så till den grad att Sverigedemokraternas motsvarighet, Dansk folkeparti, har krympt till oigenkännlighet. Det forna stödet på runt 20 procent ligger i dagsläget runt 4 procent.

När det gäller Finland har vi – tack och lov – besparats gängkriminalitet i den omfattning vi sett i grannländerna medan vi, när det gäller migrationspolitiken, knappast kan – eller ska – göra den stramare.

Det verkar således som om Sverige – i enlighet med väljarviljan – gör en Nordensväng, snarare än en extrem högersväng.