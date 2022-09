Orkanen Ian mörklägger Florida – katastrofala översvämningar att vänta

Under onsdagen, när ovädret var som värst, befann sig en båt med över 20 migranter från Kuba till havs söder om Florida. Många av dem saknas fortfarande under torsdagen, när orkanvindarna fortsätter driva fram med en hastighet av cirka 40 meter per sekund. När orkanen var som kraftigast under onsdagen brakade den fram med närmare 70 meter per sekund.

Sjukhus översvämmat

När Ian nådde land klassades den som en kategori 4-storm på den 5-gradiga skalan, vilket gör den till en av de starkaste orkanerna att drabba USA, enligt det nationella orkancentret NHC, som varnar för fler omfattande och katastrofala översvämningar. In över land nedgraderades Ian till kategori 1.

I Port Charlotte, norr om Fort Myers i Florida, översvämmades två av fyra våningar på sjukhuset HCA Florida Fawcett och delar av sjukhustaket har förstörts. Vatten forsade in till både akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen, vilket tvingade sjukhuspersonalen att flytta även de svårast sjuka patienterna, vissa av dem i behov av respiratorer, till säkrare våningsplan.

Miljoner utan el

Ingen har omkommit under orkanens framfart i USA. Däremot miste två människor livet när orkanen först drabbade Kuba. Hela önationens elnät slogs ned. Även i Florida beräknas över två miljoner vara utan el.

Ovädret väntas dra över Floridas östkust och sedan fortsätta ut mot Atlanten, innan det vänder tillbaka och når delstaten South Carolina på fredag.

South Carolinas, North Carolinas, Georgias och Virginias guvernörer har alla utlyst undantagstillstånd i förväg, så som Floridas guvernör också gjorde inför Ians ankomst. När vindarna når de delstaterna väntas de däremot ha minskat i styrka och klassas som tropisk storm i stället, vilket ändå kan orsaka stora översvämningar.