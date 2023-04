Pekka Strang hyllas för roll som krigarkung

Den nysläppta Netflixfilmen ”The Last Kingdom: Seven Kings Must Die” utspelar sig under 900-talets England och handlar om maktkampen mellan engelsmännen och danskarna.

I en recension publicerad i den amerikanska tidningen Variety hyllas den finlandssvenska skådespelaren Pekka Strang för sin prestation:

”Som den hedniske danska krigarkungen Anlaf är den finlandssvenska stjärnan Pekka Strang (”Tom of Finland”) förmodligen den bästa artisten i gänget, även om det är synd att materialet inte ger honom mer att leka med”, skriver recensenten

Filmen släpptes på Netflix på fredag och är en uppföljning på den populära brittiska dramaserien ”The Last Kingdom” som gick i fem säsonger. Serien är baserad på Bernard Cornwells romaner ”Saxon chronicles”.

Pekka Stang har inte varit med i de tidigare säsongerna.