Slutdokument antaget av klimatmöte

Klimatmötet COP27:s avslutning inleddes under natten – och kom i mål först under morgontimmarna. Till sist kunde det övergripande slutdokumentet klubbas – och länderna kom överens om bland annat en fond till sårbara länder som drabbas hårt av klimatförändringarna. – Det här är ett historiskt ögonblick, säger Pakistans chefsförhandlare Nabeel Munir till The Guardian.