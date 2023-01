Nu är terminalen i Ingå klar att leverera gas

Intresset för Exemplar har varit stort, uppger Gasgrids chef för överföringsverksamheten Esa Hallivuori.

Exemplar är det terminalfartyg för flytande fossilgas, det som också kallas LNG, som sedan slutet av december ligger i Ingå djuphamn. Fartyget är kopplat till Gasgrids gasnät och allt är klart för inleda gasleveranserna.

– Nu är det de kommersiella aktörerna som tar över, det är de som beställer den gas som kommer via Exemplar. Vår uppgift är att tillhandahålla infrastrukturen och den är klar och fungerar, vi har gjort vår del av arbetet, säger Hallivuori.

Den flytande terminalen har också alla nödvändiga myndighetstillstånd för att inleda kommersiell verksamhet. Det innebär enligt Hallivuori att distributionen av gas kan börja inte bara i Finland, utan också vid behov i de baltiska länderna.

– Terminalen har väckt stort intresse på många håll och vi har fått många förfrågningar, säger Hallivuori.

Han vill ändå inte uppge när det första fartyget med flytande fossilgas anländer. Fram till den 25 januari räcker den gas som används för att ta terminalen i drift, efter det ska all gas som kommer in via Exemplar vara beställd av kommersiella aktörer.

Hallivuori tror inte att det uppstår någon paus i användningen av terminalen i slutet av januari.

– Jag kan ändå inte säga något å våra kunders vägnar, understryker han.

Den flytande terminalen Exemplar är 291 m lång och rymmer 68 000 ton flytande fossilgas när den är fullt lastad. Gasen återförångas till gas ombord, varefter den överförs via en lastarm och ett drygt två kilometer långt förbindelserör via Gasgrids gasnät till slutkunderna.

Fartygets årliga förångningskapacitet på 40 terawattimmar överskrider klart Finlands årliga behov av naturgas. LNG-terminalen möjliggör också gasleveranser till de baltiska staterna och till Polen via gasledningen Balticconnector.

Gasen kommer till terminalen från den internationella marknaden. Varifrån den kommer avgör beställarna. Rysk naturgas kommer ändå inte att levereras via Ingå. Tvärtom gör terminalen det möjligt för Finland att slippa beroende av den ryska gasen.

Gasgrid Floating LNG Terminal Finland, som är Gasgrids dotterbolag, ansvarar för driften av gasterminalen.