Annika Hällsten i nekrologen: Drottning Elizabeth är borta – plikten var hennes rättesnöre

Drottning Elizabeth ägnade en stor del av sin barndom åt att grubbla över hur vanliga människor levde sina liv. Själv var hon inte predestinerad till ett ordinärt engelskt liv men inte heller till den uppgift som blev hennes – att vara drottning.

Elizabeths liv förändrades för gott när hennes farbror, kung Edward VIII valde att abdikera 1936. Orsaken till abdikationen var Wallis Simpson, en två gånger frånskild amerikanska. Kungen tvingades välja mellan tronen och kärleken och valde det senare alternativet.

Edward VIII efterträddes av sin lillebror som blev kung George VI. Hans äldsta dotter Elizabeth blev plötsligt kronprinsessa. George VI var en vänlig, osäker och stammande kung och Elizabeths mamma, hon som blev känd som drottningmodern, uppges aldrig ha förlåtit Edward VIII för att han svek sitt uppdrag och försatte hennes man i en position han inte kunde tacka nej till.

George VI hade två döttrar – Elizabeth och Margaret. Till all lycka för undersåtarna var Elizabeth den plikttrogna och förståndiga storasystern medan Margaret var den okynniga och rebelliska lillasystern, ständigt tänd på att tänja gränser. Systrarnas relation prövades flera gånger, i synnerhet när Elizabeth, i egenskap av drottning, tvingade sin syster att välja mellan kärleken, Peter Townsend, eller livet som kunglig. Margaret valde livet som kunglig höghet.

Prinsessornas liv var hårt begränsat men under andra världskriget fick Elizabeth uppleva en kort period av frihet, hon arbetade då som bilmekaniker.

Elizabeth var bara tretton år då hon mötte sin blivande man, prins Philip. Det var kärlek vid första ögonkastet, åtminstone från hennes sida. Paret gifte sig 1947 och deras förstfödde prins Charles föddes i november 1948. Prinsessan Anne föddes i augusti 1950.

Prins Philip var en lojal make som troget stod vid sin hustrus sida och som inte hördes klaga över att han fick gå efter henne. Inom familjen var det däremot han som bestämde. Paret fick 74 år som äkta makar. När prins Philip avled i april 2021 var det en ensam liten drottning som tog farväl inför hans sista resa.

Synen av drottning Elizabeth II under jordfästningen av Philip i Sankt Georges kapell var hjärtskärande.

Elizabeth II och prins Philip var gifta från 1947 fram till prins Philips död 2021. Här återvänder kungaparet från en seglats under Finlandsbesöket 1976.

Äldsta monarken

Drottning Elizabeth blev världens äldsta monark och också en av tre som har regerat längst. Under sin tid som drottning samarbetade hon med fjorton brittiska premiärministrar. Den femtonde, Liz Truss, fick förtroendet att bilda regering i tisdags. Drottningen anses ha kommit mycket väl överens med Winston Churchill men haft en ansträngd relation till Margaret Thatcher. Hon har upplevt det brittiska imperiets kollaps när kolonierna blev självständiga och hon har mött de flesta av 1900-talets inflytelserika världsledare.

Plikttrogenheten bar drottning Elizabeth med sig under hela sin regeringstid och den drabbade förmodligen även hennes barn. När prins Charles var fyra år och prinsessan Anne var två år lämnade drottningen och prins Philip sina barn i fem månader för en representationsresa i det brittiska samväldet.

Under 1960-talet föddes familjens två yngsta barn, prinsarna Andrew och Edward. Prins Andrew anses ha varit drottningens älsklingsbarn men har också orsakat sin mor mycket vånda, inte minst på grund av sitt samröre med den pedofildömde Jeffrey Epstein samt den hotande rättegången där Andrew skulle ha stått åtalad för sexuella övergrepp på en minderårig. Rättegången avvärjdes genom förlikning mellan Andrew och Virginia Giuffre.

Tidigare familjebekymmer har handlat om bland annat skilsmässor. 1992 utnämndes av drottning Elizabeth till Annus horribilis. Det året skilde sig tre av hennes fyra barn och en förödande eldsvåda orsakade enorma skador på slottet Windsor.

Relation i förvandling

Förhållandet mellan den brittiska monarkin och medierna har förändrats i grunden under drottning Elizabeths långa regeringsperiod. Dels har intresset för huset Windsor vuxit enormt under senare år, som en följd av succén med tv-serien The Crown, dels väljer medierna inte längre att tiga om känsliga ämnen i kungahuset.

Den massiva kritik drottning Elizabeth utsattes för i samband med prinsessans Dianas död 1997 och drottningens vägran att i det längsta uttala sig kan ha fungerat som en tankeställare för drottningen.

Drottning Elizabeth har åtta barnbarn och inte mycket är känt om relationen mellan henne och dem, förutom att förhållandet till prinsarna William och Harry är gott. Prins William träffade under tonåren regelbundet sin farmor, hon vägledde honom och lyssnade på hans bekymmer. Drottningen var också en av dem William konsulterade då förväntningarna på honom och på att han skulle fria till Catherine Middleton var skyhöga.

William ville inte upprepa sina föräldrars misstag och hans farföräldrar, drottning Elizabeth och prins Philip rekommenderade honom att vara absolut säker på sin sak innan han friade. Vad gäller Harry var hans och hertiginnans Meghans sorti från kungahuset säkert en chock. Men drottningen lär alltid ha varit svag för upptågsmakaren Harry, kanske för att han påminde henne om prins Philip som ung.

Privat uppges drottningen ha varit en gladlynt person. Hon älskade friluftsliv och strövade gärna på det skotska höglandet iförd tweedkjol, huvudduk och kängor. Hon var omåttligt förtjust i sina hundar, corgis, och hon drack gärna en gin & tonic alternativt dry martini före middagen.

Planeringen inför drottning Elizabeths frånfälle är minutiös och har pågått i decennier, under kodorden London Bridge is down. Begravningen kommer att bli en ståtlig, och kostsam, historia liksom också den kommande kröningen av kung Charles II. Britternas nya drottning heter Camilla.