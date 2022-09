Sprudlande kortlista för Bookerpriset

Redan den långa listan på nomineringar för Bookerpriset, som offentliggjordes i somras, var ovanligt rik. Här fanns mer olika slags prosa än på länge, allt från fabel och fantasy till parabel och thriller, men också realistiska romaner.

Är det för att andra än jag också har tyckt att listan i flera år haft en onödigt stark betoning på realistisk prosa? Eller är det den framstående brittiska science fiction-författaren M. John Harrison, hedersgäst vid Finncon i Helsingfors år 2008, som tillsammans med årets fyra övriga bedömare sett till att urvalet breddats?

De nominerade böckerna på årets korta Bookerlista innehåller allt från fantasy och detektivromaner till satir och realistisk prosa.

Kortlistan och de övriga

De sex som nu är på den korta listan visar också spännvidden. Irländska Claire Keegans kortroman Small Things Like These – den kortaste boken någonsin på Bookerlistan – lär vara en rörande berättelse om en man som får uppleva den katolska kyrkans klappjakt på ”fallna” kvinnor i en irländsk småstad på 1980-talet. Den finns redan på svenska tillsammans med en annan kortroman under titeln Det tredje ljuset / Små ting som dessa.

Den genreöverskridande och alltid engagerande afroamerikanska författaren Percival Everett skulle äntligen förtjäna mer synlighet med sin roman The Trees, som skildrar hur rasismen fortlever i Sydstaterna i en gastkramande detektivroman med humor.

Den äldsta nominerade någonsin, 87-åriga britten Alan Garner har länge hört till de ledande fantasyförfattarna och han återkommer nu med den finstämda kortromanen Treacle Walker, en parabel om en pojke som får lära sig om hur gränsen mellan fantasi och verklighet är diffus genom en övernaturlig vandrare som kan kurera allt utom svartsjuka.

NoViolet Bulawayo representerar Zimbabwe med Glory, en djurfabel baserad på landets historia, som visar hur folket kan göra motstånd mot tyranni.

Shehan Karnutilakas The Seven Moons of Maali Almeida är en surrealistisk satir om inbördeskriget i Sri Lanka. Faktiskt har The Times redan kallat den för den stora lankesiska romanen.

Mest populär är säkert Elizabeth Strouts Oh William!, den tredje romanen om New York-bon Lucy Barton och hennes relation till sin före detta man William, som i dagarna kommer i svensk översättning som Åh William!

Den långa listan rymmer många andra romaner som säkert är läsvärda: Karen Joy Fowlers Booth handlar om mordet på Abraham Lincoln. Selby Wynn Schwartz debuterar med After Sappho, en episodroman om kvinnliga feministpionjärer under början av 1900-talet. Leila Mottleys debut Nightcrawling handlar om en svart 17-åriga flicka som polisen i Oakland, Kalifornien, våldför sig på.

Graeme Macrae Burnets Case Study är en sextiotalsskildring av en manlig psykoterapeut och hans kvinnliga patient. Hernan Diaz Trust handlar om hemligheter i New Yorks finanskretsar under ett sekel. Audrey Magees The Colony är en fabel om en britt och en fransman som tror sig kunna förstå befolkningen på en irländsk ö, medan Maddie Mortimers debut Maps of Our Spectacular Bodies är en bok om en ung döende kvinna som till en del berättas av cancern i hennes kropp.

Fantasi mot verklighet

Av de nominerade romanerna har jag hittills hunnit läsa Garners Treacle Walker och Everetts The Trees, två vitt skilda romaner.

Treacle Walker, ordagrant Sirapsvandraren, är namnet på en lumphandlare som också är en mystisk helare (namnet är taget från en likartad verklig person som kallades Walker Treacle och rörde sig i närheten av Sheffield för ett sekel sedan). Han träffar pojken Joseph Coppock som bor ensam och nästan helt mist synen på ena ögat.

Helaren lär Joe se hurdan världen är: vad man lär sig genom läsning – även av serietidningar – kan vara lika givande som det som kallas verklighet.

Denna kortroman kan verka som en ungdomsroman, men är så finurligt skriven att vissa ungdomar kan ha svårigheter med den. Mera liknar det en saga för vuxna som lär sig förstå hur sanna sagor kan vara. Den ymniga dialogen är en märklig blandning av nordengelskt talspråk och neologismer, och en stämning av keltisk folklore genomsyrar hela berättelsen. En märklig liten roman som man inte glömmer i första taget. Kunde vara en stark kandidat till priset.

Deckare om rasism

Everetts The Trees innehåller också mystik, men kretsar kring fasansfulla mord i Money, Mississippi, den småstad där den 14-åriga svarta pojken Emmett Till lynchades för att ha tilltalat en 21-årig vit kvinna år 1954. Händelsen blev en ögonöppnare i USA och katalysator för dess medborgarrättsrörelse, inte minst för att mördarna blev frigivna.

I romanen når hämnden äntligen förövarna, rättare sagt deras barn, när allt fler vita rasister hittas mördade. Trädsymboliken kommer från Abel Meeropols antirasistiska Strange Fruit, sången om lynchning som Billie Holiday framförde och Time valde till århundradets låt år 1999.

Detektiverna som undersöker fallet, Ed Morgan och Jim Davis, råkar båda vara svarta, vilket innebär att det inte är lätt att göra undersökningar i en stad där rasmotsättningar ännu fungerar som på 1800-talet och n-ordet florerar.

Everett behandlar rastematiken med en stor skopa humor, vilket gör hans roman är besläktad med Chester Himes och Walter Mosleys deckare och Ishmael Reeds postmoderna populärfiktiva prosa. Bara dialogen är så läcker att man kunde man tänka sig att Spike Lee gjorde en film av boken.

Everett menar dock allvar: knappt någon av lyncharna i Sydstaterna dömdes till fängelsestraff och de få som dömdes blev snabbt frigivna. Året i boken är 2020 och ”clownen” i Vita huset, som också spelar en roll i romanen, ser till att rasismen fortlever.

Prisets framtid lovande

Bookerjuryn, ledd av konsthistorikern Neil MacGregor skall ha en eloge för att den lyckats finna så många fascinerande och olika slags böcker. Det bådar gott för prisets framtid, för olika slags prosagenrer som så får synlighet och för oss läsare, som alltid gläder oss åt goda lästips. Det man ännu kunde önska sig är att science fiction oftare kunde platsa på listan.

Damon Galgut för romanen Löftet, en familjekrönika om rasismen under och efter apartheid, nyligen översatt till svenska ( Förra årets pris gick till sydafrikanenför romanen, en familjekrönika om rasismen under och efter apartheid, nyligen översatt till svenska ( se recensionen 4.9 ).

Årets vinnare tillkännages den 17 oktober.