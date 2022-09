Maffiarop och stök kostar HJK 18 000 euro

Och de sex supportrar som sprang in på planen betyder ytterligare 8000 euro i böter för HJK. Inga oöverkomliga summor för storklubben som i höst spelar in miljontals euro via sina framgångar i Europa.

Men HJK vill ändå statuera exempel och visa att dylikt beteende inte accepteras. Identiteten på de som rusade in på planen har fastställts och HJK kommer att göra en polisanmälan mot personerna i fråga och krävs dem på skadestånd.

Tidigare år tvingades HJK böta med 10 250 euro i samband med hemmamatchen mot Silkeborg.