Russebuss, overaller och vilda fester – så här firar gymnasieeleverna i Norden sitt sista år i skolan

När man tar en titt på hur abiturienterna i de nordiska länderna firar att deras skoltid tagit slut är det studentmössan och lastbilsåkturer som verkar vara en gemensam nämnare för de flesta länderna. Men trots de många likheterna har många länder sina helt egna traditioner.

Ett annat nordiskt land som gärna firar den sista skoldagen för abiturienterna är Island. Där firar man även stort när det sista läslovet inleds på vårterminen. Precis som i Finland klär eleverna ut sig, men i stället för att åka runt på lastbilsflak firar de med en gemensam fest.

Bland de nordiska länderna är det troligen abiturienterna i Norge som tar priset för tidernas festprissar med deras traditionella russefeiring. Efter studentskrivningarna festar abiturienterna i flera veckor på en så kallad russebuss, ett fenomen som många känner igen från den norska succéserien Skam.

I Norge bär eleverna som går sista året i gymnasiet overaller som representerar deras studieinriktningar. De flesta eleverna har röda eller blå overaller, som representerar kurser i för en högre utbildning och kurser för handelshögskolor.

Eleverna ansvarar själva för införskaffandet och dekoreringen av bussarna. En buss delas vanligtvis av ett tjugotal elever och kostnaderna för bussen kan landa på flera tusenlappar per person.

Under firandet ordnas olika evenemang och även en festival. Det hela kulminerar på Norges nationaldag den 17 maj. Russefeiringen är ökänd för hårt festande och vilda utmaningar som deltagarna utsätts för under festtiden.

Under russe-tiden bär eleverna vanligtvis röda eller blå mössor och overaller som representerar deras studieinriktning. Precis som med studentoverallerna i Finland är det väldigt noggrant när du får, eller snarare inte får, tvätta din overall. Overallen ska bäras under hela firandet, utan att tvättas – ju smutsigare overall, desto vildare partajare.

Under de svenska studenternas utspringning blir skolgårdarna en yra av musik, dans och sång.

I Danmark och Sverige får abiturienterna däremot hålla sig till slutet av våren innan de får släppa loss. I Danmark firar man främst kring själva utexamineringen. Där får eleverna sina vita mössor redan några dagar innan skolavslutningen.

Efter att ha fått sina mössor beger eleverna sig ut på en åktur i både bussar och på lastbilsflak. Under färden besöker studenterna sina hem och familjer, där vanligtvis bjuds på både vägkost och några glas. När alla familjer blivit besökta fortsätter festligheterna tills solen går upp igen.

I Sverige sparas det traditionella firandet till elevernas utexaminering. När man jämför de nordiska länderna har Sverige en tradition som sticker ut, nämligen utspringningen.

Efter att eleverna fått sina betyg och tagit på sig sina studentmössor springer de ut på skolgården för att möta sina familjer. Familjerna bär vanligtvis på hemgjorda plakat med elevernas bild och namn. Eleverna fortsätter sedan, förstås, med en tur omkring på stan på ett lastbilsflak.