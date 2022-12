Argentina mästare efter en final som hade allt

Argentina tog för sig och verkade kunna njuta av stundens allvar. I Frankrike var det lite rynkade pannor, stirriga ögon, spagettiben och osynkroniserade löpningarna. Passningarna satt inte och bollmottagningarna var om möjligt ännu sämre.

Det här var inte det Frankrike man väntat sig.

Argentina däremot sparkade i gång maskinen direkt och satte Les Bleus under tidig press. Några halvchanser skapade laget, oftast med en viss Lionel Messi som primus motor, innan det smällde.

Angel di Maria gjorde bort Ousmane Dembele helt då Barcelonaspelaren gjorde ungefär alla fel man kan göra i defensiven. Di Maria skojade bort Dembele helt och sen blev anfallaren sen, touchade Di Maria lätt bakifrån och den polske domaren pekade på straffpunkten.

Kontakten var inte särskilt hård men Dembele gav domaren möjligheten att blåsa för straff och från elva meter gjorde Messi inget misstag då han iskallt väntade ut Hugo Lloris innan han placerade in bollen.

Lionel Messi gör 1-0 på straff.

Väckarklocka för Frankrike? Nej då. Argentina fortsatte att trumma på samtidigt som Frankrike fortsatte vara stillastående och passivt. Det var rensningar på måfå och inget anfallsspel värt att nämnas. Frankrike var helt enkelt inte med i matchen före paus.

Och då Frankrike tappade boll på offensiv planhalva kontrade Argentina ett mål som uppfyller alla kvalitetskrav då det gäller att ställa om snabbt. Fem-sex snabba passningar och så kunde Di Maria enkelt trycka in 2-0.

Angel Di Maria firar 2-0.

Panik i Frankrike där tränare Deschamps gjorde ett par byten strax före paus då han bytte ut Dembele, sämst på plan i första halvlek i en stentuff konkurrens av sina lagkamrater, och Olivier Giroud som inte kom upp i normal nivå. In med Thuram och Muani.

2-0 i paus till Argentina var i underkant. Det här var en mäktig uppvisning av Argentina. Den bästa halvlek ett lag gjort i hela VM.

Frankrike kom totalt snett in i matchen och att något i uppladdningen gått käpprätt åt helsike var uppenbart. Kanske att den förkylningsvåg som skakat Frankrike i veckan inverkade. För någonting var fel i det franska lägret. Eller rättare sagt precis allt. Kylian Mbappé var helt ute ur matchen och närkamperna vann Argentina.

Den passivitet som präglat Frankrike under VM var konstant närvarande i finalen. Argentina var proaktivt, Franrike allt annat än. Och har du en gång släntrat in på passivitetens snåriga stigar är det svårt att hitta ut igen.

Frankrike sökte och letade men famlade i mörker. Till och med Deschamps började se uppgiven ut då hans spelare helt plötsligt hade glömt hur fotboll ska spelas. Argentina hade fullständig järnkoll på den här finalen men Frankrike har sina kanoner där uppe på topp som kan svänga en match på nolltid. Kylian Mbappé hade i sanning inte många rätt före han tryckte in 2-1 på en straff. Och då han väl kommit igång pricksköt han in 2-2 i följande anfall. Totalt ologiskt sett till vad som hände ute på planen. Argentina hade inte tappar markering eller gått bort sig en enda gång för Mbappés kvittering. En gång var för mycket.

Kylian Mbappé gjorde tre mål i en magisk final.

Argentina spelade världsmästarfotboll i 80 minuter och segerfesten i Buenos Aires var redan i full gång, asadon låg på grillen och vinflaskorna hade öppnats för flera timmar sedan. Det var fiesta med stort F på gång. Och fest i dagarna tre var inplanerade.

Sen dök den obarmhärtige festförstöraren Mbappé upp som den där objudna gästen alla fasar för.

Någonstans där krympte Argentina och till och med den för det mesta omänskliga Messi visade sig från sin mer mänskliga sida. Frankrike tryckte på för ett segermål men Argentina lyckades hålla tätt och tvinga fram en förlängning.

Väl där var det Argentina som plötsligt skapade de farligare chanserna. Lautaro Martinez var nära att bli hjälte men det oflyt Interanfallaren haft hela turneringen höll i sig.

I början av andra förlängningskvarten kom så det många trodde att var avgörandet. Hugo Lloris lämnade en retur som Messi satte i mål.

Men Frankrike är inte som andra fotbollslag utan Les Bleus kom igen ännu en gång. Mbappé krutade in 3-3 på ännu en straff. Tre minuter in på förlängningen stopptid hade ännu Randal Kolo Muani en jättechans att föra Frankrike till titeln men Emiliano Martinez fotparad var hisnande. Lautaro Martinez fick ännu en chans men nicken var just så dålig som man förvänta sig av en formsvag anfallare.

Det fanns vissa likheter med VM-finalen 1986 då Argentina tappade 2-0 till 2-2 mot Västtyskland. Den gången avgjorde Jorge Burruchaga med några minuter kvar till full tid på en fantastisk genomstickare av Diego Maradona. Nu krävdes det förlängning och straffar men Messi fick sin titel och gick senast nu upp jämsides med den framlidne folkhjälten Maradona.

Messi visade vägen i straffläggningen och då utmärkte straffräddaren Martinez tog Kingsley Comans straff och Aurelien Tchouameni sköt utanför fick Gonzalo Montiel skjuta in den avgörande straff utom räckhåll för Lloris som inte är någon stor straffmålvakt.

Sett till hela matchen var argentinarna väl värda titeln. Frankrike kom kusligt nära men den här gången fanns fotbollsgudarna i Argentinas ringhörna.

Fast den största kungen fanns nere på gräsmattan. Och han heter Lionel Messi.