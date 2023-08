Insändare: Försvarspolitiska irrfärder

En docent i krigsvetenskap gav goda råd ( HBL 17.8 ): ”Vi har inte råd att underskatta rysk militär. Det känns oklokt av Finland att helt lita på Nato”.

Visst är det sant att man på de flesta håll i Europa, även bland ledande finländska politiker gjorde fatala felbedömningar. Kalla kriget var slut och Ryssland inte längre något hot. Landet skulle inkluderas via samarbete, gemensamma beroenden och intressen. Men Finlands försvarsmakt lät aldrig garden falla trots hårt politiskt tryck och mindre anslag. Då den samarbetsorienterade politiken körde på grund återstod så endast avskräckning.

En ledande brittisk försvarsexpert, professor Justin Bronk gav sin syn om nuläget i en intervju i tidningen Breaking Defense den 20 juli: ”Vem är bäst på avskräckning i Europa? Finland. Vad har Finland? De kan mobilisera 270 000 soldater på en vecka och öva dem. De har ammunitionsreserver för mer än 1000 artilleripjäser för sex månaders högintensiv strid. De förstår sig på avskräckning. … [Finländarna] inser att detta inverkar på det ryska psyket eftersom det är dem de försöker avskräcka. Så vad är det ryssarna räknar? De räknar kanoner, förråd, stridsvagnar. Vi kan för all del tycka att det är väldigt gammalmodigt, men avskräckningen ska verka i deras sinnen, inte i våra.”

Professor Bronk sammanfattar det väsentliga rörande Finlands försvar och det han säger är ungefär så långt ett litet land kan komma från läget inom Nato.

Finlands försvarsmakt eller statsledning har aldrig haft några illusioner om alliansens förmåga. Det kan man dessvärre inte säga om de som alltjämt är irriterade på president Niinistö för att han så länge motsatte sig Finlands Natomedlemskap. Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt var huvudtalare vid Lennart Merikonferensen i Tallinn för två år sedan. Det var efter att styrkorna dragits bort från Afghanistan. Bildt skrädde inte orden. Om Nato efter kalla krigets slut stod vid ett vägskäl och hade att välja mellan en transformation mot krishanteringsuppgifter (”out of area”) eller att upplösas (”out of business”) hade Nato nu gått från ”out of area” till ”out of business”.

General Gustav Hägglund såg under sin tid som ordförande i EU:s militära kommitté i början av 2000-talet med stigande oro vartåt Natoländerna styrde, bort från territorialförsvar mot krishantering och små yrkesarméer. Det fanns en uppenbar risk att Finland då hade tvingats in i samma mönster. Alexander Stubb, vad anser du? De Gröna där Pekka Haavisto var en stark profil ville avskaffa värnplikten. Professor Sergej Karaganov sa i mars 2011 att ”utan USA är Europa naket och försvarslöst, eftersom det förutom Britannien inte finns några försvarsmakter där att tala om”. En väg som inte passade Finland och försvarsledningen alls.

Sauli Niinistö har under sin tid som president tagit överbefälhavarens roll med stort allvar. Den insyn han fått om försvarsmaktens vardag, kontinuerlig sekretessbelagd information om lägesbild och verksamhetsförutsättningar har klart bidragit till hans helhetssyn om försvarspolitikens inriktning.

Försvarets lagstadgade uppgift är att värna landet dygnet runt, alla dagar och inte först i någon avlägsen framtid då ett restaurerat Nato antas ha både planer och förmågor på adekvat nivå. Natomedlemskapet blev nödvändigt efter Rysslands storskaliga angrepp på Ukraina i februari 2022. Då fick Finland även beröm för sin framsynta försvarspolitik. Före det bedömde presidenten och försvarsledningen att arrangemanget med allt tätare samarbete med för Finland viktiga partner skulle räcka till och inte utlösa skarpa ryska motåtgärder. Gemensamma intressen skulle ersätta formella juridiska säkerhetsgarantier.

Dem fick vi i april i år då Finlands flagga hissades utanför Natohögkvarteret, men minst lika viktigt är det att det bilaterala försvarssamarbetsavtalet (Defense Cooperation Act) med USA ros i hamn.

Stefan Forss, Esbo