Insändare: Fortsätt med vår bildningsverksamhet

Åren 1979 till 1993 hade jag förmånen att arbeta som studieledare vid Folkets Bildningsförbund (FBF), en av flera liknande bildningsorganisationer, som stod nära något av Finlands dåvarande politiska partier – i FBF:s fall partiet ”Demokratiska förbundet för Finlands folk”, det vill säga folkdemokraterna inklusive kommunisterna.

FBF, liksom de övriga bildningsförbunden, åtnjöt statsunderstöd och deras funktionärer kunde varje månad vänta sig en rimlig penningsumma som ersättning för sina insatser.

I centrum för FBF:s bildningsverksamhet stod Studiecirkeln, vanligen bestående av ett litet antal vuxna personer som regelbundet möttes för att diskutera en bok eller några texter, eller för att tillsammans företa en undersökning av till exempel sin stads eller sin bys historia.

När jag i dag, trettio år senare ser tillbaka på min tid på FBF, inser jag att Studiecirkeln fortfarande präglar min världsåskådning. Det är antagligen därför jag här vill rekommendera två texter för gemensamt studium i bekantskapskretsen (bredvidläsning kan förstås också behövas). Båda texterna är journalistiska verk, som ur olika synvinklar belyser vår penibla situation och som, trots att de i vissa avseenden är rätt olikartade, lästa tillsammans kan hjälpa oss att inta ett klokt förhållningssätt till denna.

Den första texten publicerade den världsberömda amerikanska journalisten Seymour Hersh den 8 februari i Substack.com under rubriken ”How America Took Out The Nord Stream Pipeline” (ungefär Hur USA eliminerade Nord Stream). Den andra läste jag följande dag i HBL:s nätedition. Den är rubricerad ”Wagnercentrum i Sankt Petersburg: Vi jobbar för en sund patriotism” och är ett verk av den hos oss välkända reportern Anna-Lena Laurén.

Båda reportagen är såvitt jag kan se sanningsenliga. Med detta menar jag att Hersh och Laurén varken ljuger eller försöker dölja något viktigt faktum som absolut borde ha framhållits för att inte vilseleda läsaren.

Men de är som sagt olikartade. Hersh rapporterar sitt jämförelsevis intensiva och långvariga grävande i frågan: vem sprängde gasledningarna, varför, och hur gick det till? Medan Laurén chansar en arbetsdag på att ta en taxi till Wagnercentret i S:t Petersburg, släpps in, och lyckas göra något som i mina ögon liknar ett scoop. I bägge fall handlar det ändå om vad stormakterna USA och Ryssland sysslar med i till exempel Europa och Afrika och på respektive hemmaplan.

För oss i Nordens mindre länder utgör båda reportagen en synnerligen kuslig läsning. Lästa tillsammans ger de uppenbarligen just oss nordbor en viktig fingervisning om läget. Detta pågår ju precis i vår omgivning!

Vi kan konstatera att ändamålen helgar medlen. Att alla medel tydligen är tillåtna i krig och kärlek, var nu sedan kärleken kommer in i detta sammanhang. Kanske i form av en fanatisk fosterlandskärlek? Tror sig ledarna för dessa stormakter vara nutida inkarnationer av Moses, som ska leda sina respektive utvalda folk till ett nytt Jerusalem? Uppenbarligen är det just det de tror sig vara och göra. Dessvärre bryr de sig inte ett dugg om oss andra.

Med detta sagt tycker jag vi ska fortsätta vår bildningsverksamhet, vårt fredsarbete. Fundera, till att börja med, på vad publicering egentligen innebär. Publicerade Cicero sina skrifter? Publicerade han inte sina tankar redan i och med att han höll sina odödliga tal?

”Det finns handlingar som är så motbjudande och så nedriga att ingen klok människa skulle utföra dem ens för fosterlandets skull”, sade Cicero i sin bok om plikterna.

Mikael Böök, Isnäs