Azarenka krossade Martens- Pironkova pinade Williams

Belarusiska Viktoria Azarenka dominerade totalt i kvartsfinalen mot belgiska Elise Mertens i US Open.

– Det känns som att jag gjorde banan riktigt stor för henne (Mertens) i dag, det funkade verkligen bra, säger Azarenka.

– Jag kände att jag höll mig till min plan, fortsätter den tvåfaldiga grand slam-vinnaren.

På bara knappt en timme och en kvart och med setsiffrorna 6–1, 6–0 tog sig ukrainskan vidare till semifinal där Serena Williams väntar.

Williams besegrade Azarenka i US Open-finalerna 2012 och 2013, samma två år tog Azarenka hem Australian Open.

Williams slog ut Tsvetana Pironkova men den sistnämnda blev ändå något av turneringens namn i Queens, New York. Hon har tagit tennisfansen med storm under succédagarna i US Open – och lärt ut det här:

Det fungerar att bli mamma, ta ett långt uppehåll och komma tillbaka i gammalt gott slag.

Williams, amerikanskan som vunnit allt och lite till, vände och vann kvartsfinalen med 4–6, 6–3, 6–2. Veteranen kan fortsätta jakten på karriärens sjunde US Open-titel och den första sedan 2014. Men mest av allt jagar hon sin 24:e grand slam-titel i singel. Lyckas Williams, 38, med den bedriften tangerar hon Margaret Courts rekord.

Bulgariskan Pirenkova kan se tillbaka på en pangstart i återkomsten på den stora tennisscenen, den hon inte rört sig på under flera år.

Williams var imponerad. När hon själv återkom efter att ha fött barn hade hon stora problem.

– Jag kunde knappt vinna en match, så hon är otrolig. Det är som om du spelar en match och går hem och byter blöjor. Det är som ett dubbelliv, det är verkligen surrealistiskt, säger Williams.

Pironkova spelade Wimbledon 2017 och drog sig sedan tillbaka. Det var dags att tänka på annat i livet. Hon födde en son 2018, uppskattade tillvaron utan det ständiga flackandet, turneringar vecka ut och vecka in och all träning som krävdes för att ligga på topp.

Månader blev till år.

– Jag var inte säker på om jag ville komma tillbaka. Jag spelade mer än 15 år på touren och hade allvarliga skador som höll mig borta i långa perioder. Det kom en tid när jag vill ta det lugnt, uppleva att vara gravid, få min son. Jag ville uppleva det fullt ut, sade hon nyligen till wtatennis.com

Men med tiden kände Pirenkova att hon trots allt saknade tennisen. När WTA ändrade den skyddade rankningen för kvinnor som blivit mammor, blev också en återkomst mer realistisk.

32-åriga Pironkova nådde semifinal i Wimbledon 2010 och tog sin hittills enda titel när hon vann Sydney International fyra år senare.