Axmed läste två böcker per dag förra året

America: The Farewell Tour av Chris Hedges: "Boken visar hur ett samhälle kan kollapsa inifrån på grund av alkohol, droger och våld. Hedges menar att teknologi inte kan rädda USA från den utvecklingen utan att det krävs medmänsklighet."

How to argue and win every time av Gerry Spence: "Ärlighet varar längst, vare sig det handlar om att sälja något eller att övertala någon."

Dagbok från en motorcykel av Che Guevara: "Guevara var omkring 20 år när han gav sig ut på en färd genom Sydamerika. I grund och botten handlar boken om att resa för att finna sitt riktiga jag, och att se de människor man omges av."

Gerillamarknadsföring av Jay Levinson: "Små bolag kan få stort genomslag om de pratar med människor."

Dagboksanteckningar av Henry David Thoreau: "Han hyllar ensamheten, naturen, promenader, minimalism och anti-materialism. Vi köper och äger mer och mer men blir varken bättre eller lyckligare människor. Thoreau anser att vi borde ägna mer tid åt tänkande. Han skriver med korta, enkla och vackra meningar."