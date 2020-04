Axel Kalland gör tråkiga dagar lite bättre med sina takkonserter

I kväll kommer fyra finlandssvenskar att ställa sig på ett höghustak i Berghäll och spela för allt vad det håller. – Ekot på gatan är otroligt, man behöver ingen förstärkning för att kunna spela, säger Jessica Thurin.

Berghäll är en av Helsingfors mest tätt befolkade stadsdelar. Här finns många ettor, alltså rejält med singelhushåll. Ensamheten kan vara stor i tider med social distansering, karantän eller isolering. Kanske det var därför som så många reagerade när Axel Kalland en söndag i april skrev på Facebook att han tänker spela George Michaels Carless whisper på ett tak på Tredje Linjen. Responsen har varit massiv.

– Det har säkert kommit hundratals meddelanden sammanlagt. Man märker att det har en betydelse. Livet kan vara jättetråkigt och ensamt för många här.

Några av kommentarerna på Facebook lät så här: "tack, jag blev berörd", "du är helt toppen", "det lät j-ligt bra, bro" och "fantastiskt, jag fick kalla kårar!".

Gruppen Kallio på Facebook har över 25 000 medlemmar, och då de fick nys om Kallands planer önskade många att han strömmar sitt framträdande live.

– Planen var att jag skulle spela Careless whisper en gång och det var det. Men det blev lite större än jag hade tänkt.

Berghällborna ville nämligen höra mer. Och fler framträdanden blev det. Några dagar senare jammade han låtarna Mitä sil on välii och All of me tillsammans med artisten Paul Elias. Den första låten är Paul Elias egen och den andra är megastjärnan John Legends. Under påsken stod operasångaren Sanna Iljin och sjöng en aria ackompanjerad av pianisten Ruut Karhula på samma tak.

Härnäst har Kalland samlat ett finlandssvenskt gäng: Jessica Thurin (sång), Niklas Korhonen (piano) och Erik Roos (bas). Klockan 20 i kväll spelar de Tina Turners Simply the best och ytterligare en låt. Kalland lovar att uppträdandet kommer att strömmas live både i Kallio-gruppen och på hans Instagram-konto.

Kvartetten känner varandra sedan tidigare då Kalland, Thurin och Roos är med i samma band, Spruce, där också Korhonen har gjort inhopp.

– Det är roligt att det händer sådant här nu för själens skull, att man får göra musik ens en liten stund, säger Thurin om kvällens takkonsert.

– Svårt att säga. Berghäll har ett rykte som en kulturstadsdel, så det kan hjälpa, säger Kalland.

– Jag tror det är bäst att ordna det här, det känns som det mest naturliga. Visst tror jag det skulle fungera i Tölö också. Folk vill ha sådant här oberoende av vilken stadsdel de bor i, säger Korhonen.

– Hela Berghäll är uppe på en kulle. Det låter bättre. I Tölö och Rödbergen är man längre ner och gatorna är smalare. Ekot på gatan är otroligt, man behöver ingen förstärkning för att kunna spela, säger Thurin.

Kalland och Korhonen är frilansmusiker medan Thurin är det vid sidan om sitt vanliga jobb som studiehandledare. De har alla fått känna av en ny och annorlunda vardag. Korhonen berättar att han spelar, läser och promenerar.

– Min flickvän är klassisk pianist. Hon har lärt mig spela Beethovens sonater. Just nu läser jag Claes Anderssons böcker.

Thurin sköter sitt skoljobb hemifrån samtidigt som hon sammanställer sin pro gradu-avhandling.

– Jag går väldigt mycket ut och går, försöker röra på mig och underhålla mig. Jag ber om ursäkt av mina grannar som fått lyssna på mitt hojlande. Det har varit en hel del musicerande hemma för att man inte kan göra det någon annanstans.

– Det har varit lite tråkigt först att vara hemma en månad. Men så kom det här, säger Kalland om takkonserterna.

Jessica Thurin säger att hon nu under coronakrisen saknar den gemenskap och de vänner som kommit till henne via musiken.

– Jag har insett hur mycket jag saknar min familj som bor i Esbo. Då mina föräldrar är i riskgruppen kom vi överens om att vi inte träffas nu, säger Korhonen.

Innan corona hade han så många spelningar att han "nästan blev lite led på det". Men när han, liksom andra musiker, drabbas av avbokningar saknar han spelningarna. Axel Kalland säger att han aldrig kommer att glömma sin konsert med Paul Elias förra veckan.

– Det var en så otrolig fiilis att få spela och se alla människorna efter den här ensamheten.

Kalland konstaterar att många konserter strömmas live från tomma studior just nu.

– Jag tror det finns något i det här som är spontant. Fast vi har professionella musiker som spelar har vi inte mycket utrustning, utan vi strömmar med en telefon. Det kan hända att vinden hörs. Kanske känns det äkta och människor därför blir intresserade.

