Avslöjande bok: Dessa råd gav Niinistö åt Trump 2018

Under hela midsommarhelgen har Donald Trumps tidigare säkerhetsrådgivares nya bok varit en het potatis. Enligt flera finska medier, som STT och Helsingin Sanomat, ska boken innehålla information om vad president Sauli Niinistö gett för råd under inför toppmötet i Helsingfors.

Under midsommardagen fick John Boltons omstridda bok grönt ljus att ges ut av en amerikansk federal domstol. Bolton var tidigare den amerikanska presidenten Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare.

Vita huset har försökt stoppa boken med motiveringen att den innehåller hemligstämplat material. Boken The room where it happened: a White House memoir kommer ut först på tisdag, men flera medier har citerat ur den.

Bland annat har amerikanska medier skrivit att Bolton beskriver hur han ser att Rysslands president Vladimir Putin lyckas få Trump helt på sin sida och mot underrättelsetjänsterna. Det ska ha inträffat under toppmötet i Helsingfors 2018.

Trump ska också ha frågat Vita husets stabschef John Kelly om Finland var en del av Ryssland.

Nyhetsbyrån STT har fått tag på en kopia av boken som cirkulerar på nätet, skriver Yle. STT har dock inte kunnat jämföra den med försäljningsexemplaren.

I kopian av boken påstår Bolton att president Sauli Niinistö ville komma med tre poänger åt Trump om hur det lönar sig att handskas med Putin. Bland annat ska Niinistö ha sagt att Putin är en krigare och att Trump behöver hugga tillbaka om det kommer ett anfall och att han inte ska ge vika en tum. Niinistö ska också ha understrukit att det är viktigt att respektera Putin om man vill vinna hans förtroende.

Till slut ska Niinistö ha konstaterat att "en kosack tar allt som sitter löst".

Trump ska också ha frågat om Finland vill gå med i Nato och fått ett komplicerat svar som inte innebär ja eller nej, men som lämnat dörren öppen.

Niinistö ska också ha sagt åt Trump att Putin inte är dum och att han inte skulle attackera ett Nato-land och att han troligtvis inte återlämnar det annekterade Krim.

Presidentkansliet har under söndagen inte kommenterat Boltons påståenden.