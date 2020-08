Avsaknad av vittnen försvårar dråputredning i Jakobstad – anhållen släppt på fri fot

Personen som anhölls misstänkt för dråpet på en ung man i Jakobstad natten mellan onsdag och torsdag har släppts på fri fot.

Ove Storvall, kriminalkommissarie och förundersökningsledare vid polisen i Jakobstad, uppger att man släppt en person som tidigare varit anhållen misstänkt för dråpet på en man i Jakobstad natten mellan onsdag och torsdag.

Enligt Storvall har polisen har inte funnit någon grund för att häkta den tidigare anhållna personen.

Storvall uppger att det kan dröja upp till tre veckor innan man kommer vidare i utredningen.

– Vi inväntar resultaten från Centralkriminalpolisens laboratorium och ser sen hur vi går vidare med undersökningen.

Storvall vill just nu inte uppge hurudana prov som är under analys eller gå in på omständigheterna kring händelsen.

– Det här är ett lite mera komplicerat fall på så sätt att det inte fanns så många vittnen som kan berätta om själva händelsen.

Det var natten mellan onsdag och torsdag förra veckan som en 26-årig man blev skjuten på Sven Dufvagatan i stadsdelen London i Jakobstad. Fallet utreds som dråp.