Avloppsvattnet i Helsingfors och Åbo har coronavirus – avlopp i andra städer rena tillsvidare

Under ett dygn i slutet av maj samlades vattenprover in från vattenreningsverk på 27 orter i Finland. Resultatet bekräftar sjukvårdens syn på hur det nya coronaviruset rört sig i landet.

Intresset för att testa avloppsvatten för det nya coronaviruset väcktes efter att europeiska forskare hittat virus i smittade patienters avföring. I Finland började man fundera på avloppsvatten ur coronavirussynvinkel i april. Då samlades prover in från 28 olika vattenreningsverk i 27 städer och nu fortsätter provtagningen varje vecka vid vattenreningsverken i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Det innebär att man täcker in avloppsvattnet från ungefär 60 procent av den finska befolkningen.

Den största viruskoncentrationen hittades i vattenprover från reningsverket i Viksbacka i Helsingfors. I Åbo fanns virus i prover från Kakolabackens reningsverk, men i små mängder. Proverna från de övriga orterna hade inga spår av det nya viruset.

I praktiken samlar forskarna in vattenproverna under ett dygn. Genom att ta upp vatten med en timmes mellanrum under 24 timmar får man till en vattenmix som ger ett medeltal av vattenkvaliteten. Då minskar risken för att man råka skopa upp ett prov som antingen är onormalt rent eller onormalt kontaminerat.

Specialforskare Tarja Pitkänen på Institutet för hälsa och välfärd (THL), säger att regelbundna vattenanalyser kunde hjälpa myndigheterna att se hur epidemin sprider sig. I bästa fall skvallrar vattenproverna om att en ny epidemivåg är på väg i god tid innan sjukhusen blir överbelastade.

– Ja, det finns mycket osäkerhet kring hur prover bäst transporteras och bevaras före analys. Vi hade inte ens tillgång till analysmetoden när vi började samla in prover, säger Pitkänen.

Det här innebär att ingen säkert vet vad det har för betydelse att proverna fått stå och vänta på analys. För tillfället analyseras därför inte bara proverna; jämsides med det arbetet utvärderas också själva analysförloppets tillförlitlighet.

I fem städer tas prover nu veckovis, på övriga orter en gång per månad. Prover en gång i månaden är egentligen inte tillräckligt för att ge en aktuell lägesanalys, men de ger forskarna data om spridningen vid en viss tidpunkt.

– Just nu kan vi inte ens lova något säkert om fler analysresultat. Det råder materialbrist och vi har haft enorma svårigheter att få tag på de filter som behövs för centrifugeringen, säger Pitkänen.

Förutom att ge en inhemsk lägesbild är de finska proverna bitar i ett större pussel. Genom Norman Network, som är ett nätverk för laboratorier, forskningscenter och organisationer som granskar förekomsten av olika substanser i miljön, sammanställs en lägesbild av virusmängden i avloppsvattnet i olika europeiska städer.

Vattnet i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg testas nu veckovis för det nya coronaviruset. Härefter tas också vattenprover en gång per månad i Mariehamn, Esbo, Vichtis, Salo, Raumo, Björneborg, Vasa, Jakobstad, Karleby, Kotka, Kouvola, Lahtis, Tavastehus, Villmanstrand, S:t Michels, Nyslott, Jyväskylä, Joensuu, Seinäjoki, Kajana, Kemi och Rovaniemi. I laboratoriet arbetar forskarna med en ny ultrafiltreringsmetod för att fånga viruspartiklar för analys. Vattnet centrifugeras genom täta filter för att man ska få ett analysmaterial som är litet och koncentrerat nog för att få plats i analysapparaturen. Själva analysmetoden påminner om den som används vid analys av sekretprov från näsan och svalget på coronapatienter. I de partiklar som stannat kvar i filtret efter centrifugeringen letar man alltså efter RNA, rester av virusets genom.

– Det vet man inte. Man har sett att viruset klarar sig genom människan eftersom man hittat aktivt virus i folks avföring, men tillsvidare har ingen hittat levande och smittsamma viruspartiklar i avloppsvattnet. Vattenreningsverkens kemikalier tar ju död på det. Kommer viruset ut i vattendrag utan att gå genom reningsverk så späds det ändå ut så mycket att smittrisken minskar radikalt, men frågan är obesvarad.