Avhoppen skakar superligan: "Ett misstag"

De tolv storlagen i nybildade superligan i fotboll blev elva, sedan sex och under natten till onsdagen fem.I ett uttalande efter strömavhoppen skriver ligan att "under rådande förutsättningar kommer vi att omvärdera vilka steg som måste tas för att omforma projektet".

Mindre än 48 timmar efter det samordnade utspelet om en europeisk superliga tävlar flera av de inblandade klubbarna om vem som snabbast kan dra sig ur den hårt kritiserade ligan.

Efter det att engelska tidningsuppgifter hävdat att Chelsea skulle lämna samarbetet blev Manchester City först ut att officiellt hoppa av.

"Manchester City FC kan bekräfta att klubben har inlett den formella processen för att dra tillbaka sin medverkan i den europeiska superligan", skrev klubben på sin hemsida på tisdagskvällen

Nyheten om den europeiska superligan i fotboll spreds efter tidningsuppgifter på söndags. Sedan dess har ligans väg från uppgång till eventuellt fall gått fort: Söndag 18 april: Brittiska The Times släpper vid lunchtid nyheten att fem engelska klubbar – Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea och Tottenham – har tackat ja till att vara med i en ny europeisk superliga. The New York Times skriver att tolv lag är med på tåget; sex från England, Barcelona, Atlético Madrid och Real Madrid från Spanien och de italienska toppklubbarna Inter, Juventus och Milan. Den sjätte engelska klubben är Manchester City. Europeiska fotbollsförbundet Uefa kallar superligan för ett "cyniskt projekt" och uppger att klubbarna som deltar kommer att stoppas från såväl nationellt seriespel som Europaspel och att spelarna i lagen kan stoppas från landslagsspel. Strax före midnatt publicerar de tolv ett gemensamt uttalande på sina hemsidor där superligan presenteras. Premiärsäsongen sägs ha med 20 lag och ska spelas "så snart som möjligt". Måndag 19 april: Den massiva kritiken fortsätter, från breda supporterlager upp till regeringsnivå. "Vi kommer att göra allt för att förhindra att det här sker", säger den brittiske idrottsministern Oliver Dowden. Inte heller den spanska regeringen ställer sig bakom en superliga. Tyska Bayern München, Dortmund och Leipzig säger att de inte tänker vara med i ligan. Även Paris Saint-Germain säger sig ha valt att stå utanför. Superligans ordförande Florentino Perez, tillika Real Madrids ordförande, säger i en intervju i spansk tv att ligan är fotbollens räddning och helt nödvändig. Tisdag 20 april: Rykten om att Chelsea och Manchesters City tvekar om medverkan kommer under tidig eftermiddag. I London protesterar Chelsea-supportrar utanför Stamford Bridge. 22.23 meddelar Manchester City att de hoppar av. 23.55 följer Liverpool, Arsenal, Manchester United och Tottenham efter. Klockan 01.40 natten mot onsdag skickar superligan ut ett uttalande om att projektet ska "formas om". Fem minuter senare hoppar även Chelsea av.

Under dagen hade då bland annat ett klipp spridits på sociala medier där City-tränaren Pep Guardiola kritiserade fotboll som spelas i stängda ligor och sagt att "det är inte sport". Mittfältsstjärnan Kevin De Bruyne skrev på kvällen på Twitter att "jag har kämpat och tävlat mot alla (motståndare) för att vinna de största tävlingarna. Nyckelordet är tävlat".

Chelsea, som på kvällen spelade 0–0 hemma mot Brighton i Premier League och då inte visade upp ett spel för en superliga, blev under natten sist ut av de engelska klubbarna att dra i nödbromsen.

"Efter att förra veckan ha gått med i ligan har vi nu haft tid att överväga saken fullt ut och har bestämt oss för att vår fortsatta medverkan inte skulle vara till bästa gagn för klubben, våra supportrar eller den större fotbollsgemenskapen", skriver Chelsea.

Matchen mot Brighton hade då hamnat helt i skuggan av att ett tusental supportrar under kvällen protesterat utanför hemmaarenan Stamford Bridge.

När Chelsea släppte sitt väntade besked hade Liverpool, Manchester United, Arsenal och Tottenham i rask takt två timmar tidigare, runt midnatt, följt Citys spår och hoppat av den kritiserade superligan.

"Vi gjorde ett misstag, det ber vi om ursäkt för", skriver Arsenal i ett offentligt brev riktat till "våra supportrar".

"Vi har lyssnat noga på reaktionerna från våra supportrar, den brittiska regeringen och alla i nyckelroller", skrev Manchester United.

Klubben bekräftade under kvällen även medieuppgifter om att den hårt kritiserade vd:n Ed Woodward avgår efter den här säsongen. Woodward sägs ha varit en av arkitekterna bakom superligan och enligt The Times har de 14 Premier League-klubbar som inte dragits in i planerna krävt att han ska straffas.

Avhoppen såg under natten inte ut att stanna på de brittiska öarna. La Gazzetta dello sport skriver, med hänvisning till den italienska nyhetsbyrån Ansa, att "Superliga-projektet är inte längre av intresse för Inter". Klubben hade tidigt på onsdagsmorgonen inte officiellt kommit med något uttalande.

Samma signaler kommer enligt The Guardian från Milan, som inte heller har uttalat sig. Skulle Zlatan Ibrahimovics klubb också hoppa av återstår bara italienska Juventus och de tre spanska klubbarna Barcelona, Atlético Madrid och Real Madrid av de tolv storklubbar som skulle ha varit med från start.

Superligan skriver i ett uttalande släppt strax före klockan 03 att de ansvariga fortsatt anser att dagens system för europeisk fotboll inte fungerar och att de engelska klubbarnas avhopp enbart beror på "den press utifrån de utsatts för".

"Under rådande förutsättningar kommer vi att omvärdera vilka steg som måste tas för att omforma projektet", skriver ligan.